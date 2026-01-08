Incendio a Maxena: Tre sfollati e una donna in ospedale.

Un drammatico incendio ha scosso la comunità di Maxena, frazione di Chiavari, nella serata di ieri, lasciando dietro di sé un bilancio di tre sfollati e una donna ricoverata in ospedale in stato di osservazione.

Le fiamme, originate da un difetto strutturale di una canna fumaria, si sono propagate rapidamente, inghiottendo gran parte della copertura di un’abitazione a due piani.

L’evento, che ha generato un denso velo di fumo visibile a chilometri di distanza, ha immediatamente mobilitato i vigili del fuoco di Chiavari e di Genova, intervenuti con numerosi mezzi e squadre di soccorso.

La tempestività del loro intervento ha evitato che l’incendio si propagasse alle abitazioni adiacenti, ma non ha potuto impedire la distruzione parziale dell’edificio.

Il fumo acre e tossico, prodotto dalla combustione dei materiali da costruzione e degli arredi, ha causato una crisi respiratoria in una donna presente nell’abitazione, la quale è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti e cure.

La sua prognosi è al momento cauta, ma non si riscontrirebbero condizioni critiche.

L’incidente solleva interrogativi importanti sulla manutenzione degli impianti di riscaldamento e sulla sicurezza delle abitazioni, soprattutto in aree densamente popolate come quella di Maxena.

La canna fumaria, un elemento fondamentale per la corretta evacuazione dei fumi prodotti dalla combustione, rappresenta un rischio potenziale se non viene regolarmente controllata e sottoposta a verifiche periodiche.

Oggi, tecnici specializzati sono impegnati in una valutazione approfondita della stabilità strutturale dell’edificio, per determinare l’agibilità e la fattibilità di eventuali interventi di riparazione o ricostruzione.

La comunità locale si è già attivata per offrire supporto e assistenza alle persone sfollate, garantendo loro alloggio temporaneo e beni di prima necessità.

La ricostruzione non sarà solo materiale, ma anche emotiva, per una comunità segnata da un evento traumatico che evidenzia la fragilità delle nostre case e l’importanza di una cultura della prevenzione e della sicurezza.