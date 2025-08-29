Incendio a Sanremo: fiamme fuori controllo tra Scogli Rossi e Borello

Un evento drammatico ha scosso il territorio comunale di Sanremo nel pomeriggio odierno, con l’innesco di un rogo di vaste proporzioni che ha interessato le aree collinari a ridosso degli Scogli Rossi e Pian della Castagna, in prossimità della frazione di Borello.

L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, si è rapidamente propagato, acuito da una combinazione di fattori ambientali particolarmente sfavorevoli.

Il forte vento, caratterizzante l’intera provincia di Imperia nelle ore correnti, ha agito da vettore primario, intensificando la velocità di propagazione delle fiamme e rendendo le operazioni di spegnimento estremamente complesse.

La situazione è ulteriormente aggravata dalla tipologia di vegetazione presente nell’area colpita, un mosaico di bosco mediterraneo, macchia alta e aree a prato secco, offrendo combustibile abbondante e facilmente infiammabile.

Immediatamente attivate, squadre di vigili del fuoco, supportate da numerose squadre di volontari della protezione civile, stanno lottando contro le fiamme.

Un elicottero impegnato nelle operazioni aeree contribuisce a fornire una visione d’insieme del fronte di avanzata e a coordinare le manovre a terra, facilitando l’individuazione di punti critici e la distribuzione strategica delle risorse.

Sebbene al momento non siano state individuate abitazioni direttamente minacciate dall’incendio, le autorità stanno mantenendo un elevato livello di allerta e monitorando costantemente l’evoluzione della situazione.

La priorità assoluta è la sicurezza delle persone e la prevenzione di danni a infrastrutture vitali.

L’evento solleva interrogativi cruciali sulla gestione del territorio e sulla crescente vulnerabilità dei sistemi ambientali di fronte agli eventi estremi.

L’aumento delle temperature, la siccità prolungata e le pratiche di gestione forestale non sempre sostenibili concorrono a creare condizioni favorevoli all’insorgenza e alla rapida diffusione di incendi boschivi.

La lotta contro le fiamme rappresenta una sfida complessa che richiede un approccio multidisciplinare, che coinvolga esperti ambientali, tecnici della protezione civile, forze dell’ordine e la popolazione locale.

Solo attraverso una gestione integrata del territorio e una maggiore consapevolezza dei rischi ambientali sarà possibile mitigare l’impatto di eventi come questo e proteggere il patrimonio naturale e le comunità che lo abitano.

La tempestività dell’intervento e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti sono elementi chiave per limitare i danni e garantire la sicurezza del territorio.