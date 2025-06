Incendio ad A7: autotiratore di pistacchi in fiamme tra Pavia e Genova.

Un evento drammatico ha interrotto la quiete del traffico sull’autostrada A7 Milano-Genova, in un tratto cruciale tra Gropello Cairoli e Casei Gerola, nel Pavese. La mattinata si è tinta di fumo e di apprensione a seguito di un incendio di vaste proporzioni che ha coinvolto un veicolo pesante, specificamente un autotiratore adibito al trasporto di pistacchi.Le cause dell’incendio, al momento, rimangono avvolte nel mistero e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. L’ipotesi più plausibile, sebbene ancora da confermare, potrebbe essere legata a un surriscaldamento del sistema meccanico del veicolo, o a una reazione chimica spontanea legata al carico stesso. La natura infiammabile dei pistacchi, soprattutto in forma di polvere, potrebbe aver contribuito alla rapida propagazione delle fiamme, rendendo l’intervento dei soccorsi particolarmente impegnativo.L’autista, dimostrando sangue freddo e tempestività, ha immediatamente disaccoppiato la motrice dal rimorchio, una decisione fondamentale che ha permesso la sua salvezza e, fortunatamente, ha evitato che l’incendio potesse estendersi a ulteriori veicoli in transito. La rapidità di questa azione ha contribuito a minimizzare il potenziale rischio di ulteriori feriti o danni materiali.Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Pavia, rinforzati dal supporto strategico delle autocisterne provenienti da Corbetta e Mede. La coordinazione tra le diverse squadre di soccorso ha dimostrato un’efficienza notevole, essenziale per gestire un evento di tale portata. Le operazioni di spegnimento, caratterizzate dall’utilizzo di schiume speciali e acqua, si sono protratte per diverse ore, richiedendo un notevole dispendio di risorse umane e materiali.Per agevolare le attività di soccorso e garantire la sicurezza degli operatori, la circolazione è stata temporaneamente ridotta a una sola corsia per senso di marcia. Questa decisione, seppur impattante sul traffico, si è rivelata necessaria per prevenire ulteriori incidenti e permettere ai vigili del fuoco di operare in condizioni ottimali. Il traffico ha subito rallentamenti significativi, con lunghe code che si sono formate in entrambi i sensi di marcia, testimoniando l’importanza strategica di quel tratto autostradale. L’evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei trasporti di merci infiammabili e sulla necessità di implementare protocolli di prevenzione ancora più rigorosi.