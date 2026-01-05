Incendio ad Arenzano: fiamme e vento minacciano la costa.

L’alba si è levata su Arenzano con l’eco sordo del vento e il fumo acre a tingere il cielo.

Un incendio di vaste proporzioni ha preso avvio nelle prime ore del mattino, lambendo il confine tra la vegetazione spontanea e le abitazioni limitrofe.

Le prime squadre dei Vigili del Fuoco, immediatamente allertate, si sono precipitate sul luogo, trovando un fronte di avanzamento rapido alimentato dalla forza del vento, che rendeva le operazioni di spegnimento particolarmente complesse.

L’intervento, coordinato e potenziato dall’impiego di due squadre specializzate dell’AIB (Antincendio Boschivo), ha visto un intenso lavoro di contenimento, mirato a impedire l’espansione delle fiamme verso aree più estese e densamente popolate.

L’area interessata, stimata in circa mille metri quadrati, ha subito danni significativi, con la distruzione di una porzione di bosco e la compromissione della biodiversità locale.

La difficoltà nel dichiarare l’incendio completamente spento è attribuibile alle persistenti raffiche di vento, che creano nuovi focolai e rendono difficile la verifica dell’assenza di residui incandescenti.

La situazione richiede un monitoraggio costante e una prontezza operativa elevata.

Per garantire la sicurezza della comunità e prevenire riaccensioni, una squadra di volontari altamente preparati è stata assegnata a un servizio di sorveglianza notturna.

Il loro compito cruciale è quello di ispezionare meticolosamente l’area bruciata, identificando e smorzando qualsiasi segno di potenziale ripartizione delle fiamme.

Questo evento, pur contenuto in estensione grazie alla tempestiva reazione dei soccorritori, sottolinea la crescente vulnerabilità degli ecosistemi costieri e collinari italiani, sempre più esposti agli effetti del cambiamento climatico e alla pressione antropica.

La combinazione di temperature elevate, siccità prolungata e venti forti crea condizioni ideali per l’insorgenza e la rapida propagazione degli incendi boschivi.

L’episodio di Arenzano è un monito alla necessità di rafforzare le misure di prevenzione, promuovere pratiche di gestione forestale sostenibile e intensificare la sensibilizzazione del pubblico sui rischi legati agli incendi boschivi, incoraggiando comportamenti responsabili e un’attenta osservanza delle normative in materia di prevenzione incendi.

La resilienza di questi territori dipende dalla collaborazione sinergica tra istituzioni, comunità locali e volontariato organizzato.