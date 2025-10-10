Incendio devasta autobus a Orco Feglino: indagini in corso.

Un tragico evento ha scosso la comunità di Orco Feglino (Savona) in seguito a un devastante incendio che ha coinvolto un autobus di proprietà della società di trasporto pubblico Tpl Linea.

L’incidente, verificatosi lungo la strada comunale in località Rocche Bianche, ha portato alla completa distruzione del mezzo, evidenziando la violenza e la rapidità della fiamme.

Fortunatamente, l’autobus non trasportava passeggeri al momento del rogo, e l’autista, dimostrando sangue freddo e prontezza di riflessi, è riuscito a mettersi in salvo evitando conseguenze ben più gravi.

L’intensità dell’incendio non ha risparmiato anche un furgone adiacente, che ha subito danni considerevoli, ampliando il perimetro dell’emergenza e la complessità delle operazioni di soccorso.

La scena, impressa nella memoria dei presenti, testimonia l’inaspettata e imprevedibile forza distruttiva di un evento di questa natura.

Immediato e tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono mobilitati con mezzi e risorse adeguate per affrontare l’emergenza.

Un’autobotte, proveniente dalla sede centrale di Savona, ha supportato le squadre sul campo, fornendo acqua e assistenza logistica cruciale per contenere e spegnere le fiamme.

L’utilizzo di naspi, lance e autorespiratori ha permesso ai vigili del fuoco di operare in condizioni pericolose, garantendo la sicurezza delle squadre e la rapidità dell’intervento.

Parallelamente, i carabinieri hanno provveduto a gestire la viabilità, assicurando la messa in sicurezza dell’area e la deviazione del traffico per agevolare le operazioni di soccorso.

La presenza di un’ambulanza della Croce Bianca di Finale Ligure, in stato di allerta precauzionale, ha garantito la prontezza a intervenire in caso di necessità, sottolineando la priorità della tutela della salute e della sicurezza.

Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.

L’indagine mira a ricostruire la dinamica dell’evento e a individuare eventuali fattori che hanno contribuito al disastro, al fine di prevenire il ripetersi di simili tragiche situazioni.

L’episodio solleva interrogativi sulla manutenzione dei mezzi di trasporto pubblico e sulla sicurezza delle infrastrutture stradali, richiamando l’attenzione sulla necessità di implementare controlli più rigorosi e di adottare misure preventive volte a garantire la protezione dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio pubblico.

La comunità locale, scossa da questo doloroso evento, si stringe attorno all’autista e alle famiglie coinvolte, auspicando che la verità emerga rapidamente e che vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare che simili drammi si ripetano.