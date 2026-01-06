Incendio sul traghetto Majestic a Genova: mobilitati i soccorsi

Un grave episodio ha interrotto la routine marittima ieri sera a Genova, quando un incendio si è sviluppato a bordo del traghetto Majestic, in procinto di salpare per Tangeri.

L’evento, prontamente segnalato, ha mobilitato un complesso intervento di soccorso che ha visto la convergenza di Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, testimoniando la complessa rete di sicurezza che governa la navigazione commerciale.

Le fiamme, originate da un incendio localizzato nel compartimento fumaiolo di una delle caldaie ausiliarie, hanno rapidamente generato fumo denso, richiedendo un’azione immediata.

Il personale di bordo, addestrato in situazioni di emergenza, ha inizialmente tentato di contenere le fiamme con i sistemi antincendio presenti a bordo, guadagnando tempo prezioso per l’arrivo dei soccorsi esterni.

La tempestività della Guardia Costiera è stata cruciale per la gestione della sicurezza portuale, coordinando le operazioni di sbarco e l’eventuale evacuazione dei passeggeri.

Questi ultimi, seguendo le procedure previste, sono stati temporaneamente ricondotti in aree di riunione designate, pronte per un’eventuale necessità di sbarco d’emergenza.

La loro sicurezza e incolumità sono state prioritarie durante l’intera gestione dell’incidente.

L’intervento dei Vigili del Fuoco, con squadre specializzate e attrezzature avanzate, si è rivelato determinante per domare l’incendio, che è stato definitivamente spento intorno alla mezzanotte.

Fortunatamente, l’evento non ha provocato feriti, un risultato che testimonia l’efficacia dei protocolli di sicurezza e la professionalità degli equipaggi coinvolti.

Parallelamente alle operazioni di spegnimento, il Servizio di Sicurezza della Navigazione della Capitaneria di Porto e gli ispettori del Registro Italiano Navale (Rina) sono intervenuti per accertare le cause dell’incendio e verificare la conformità dei sistemi di sicurezza a bordo.

Il traghetto, al momento, rimane ormeggiato nel porto di Genova, in attesa di approfondite ispezioni tecniche che ne determineranno la ripresa delle attività.

L’evento solleva interrogativi sulla manutenzione degli impianti a bordo e sull’importanza di continui aggiornamenti delle procedure di sicurezza, elementi cruciali per la salvaguardia della vita umana in mare.