Incidente A10: auto ribaltata dopo la Coronata, traffico in tilt.

Un drammatico episodio ha interrotto la fluidità del traffico sull’Autostrada A10, nel tratto compreso tra l’uscita di Genova Aeroporto e l’innesto con l’Autostrada A7.

L’incidente, verificatosi immediatamente dopo l’imbocco della galleria Coronata, ha visto coinvolto un veicolo che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso aderenza alla sede stradale, ribaltandosi e incastrandosi contro la barriera di sicurezza.

La dinamica dell’evento suggerisce una potenziale combinazione di fattori, tra cui, ma non solo, condizioni meteorologiche avverse, velocità eccessiva, o un malfunzionamento meccanico del veicolo.

Le indagini, condotte dalla Polizia Stradale, si concentreranno sull’analisi della scatola nera del veicolo, se presente, sull’esame dei testimonianze e sulla verifica dello stato del manto stradale e delle infrastrutture di sicurezza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato cruciale per liberare i quattro occupanti dell’autovettura, il cui estrazione si è rivelata complessa a causa della posizione precaria del veicolo.

Successivamente, il personale medico del 118, con l’ausilio di un’automedica avanzata, ha provveduto alla stabilizzazione e al trasporto dei feriti presso le strutture ospedaliere di Genova.

Due pazienti sono stati ricoverati in condizioni di codice giallo, indicando una gravità moderata, mentre un terzo versa in condizioni più critiche, classificato con codice rosso.

La destinazione ospedaliera è stata diversificata, con alcuni pazienti indirizzati al San Martino e altri al Villa Scassi, al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse mediche specialistiche.

L’evento ha provocato notevoli disagi per il traffico, con lunghe code e rallentamenti che si sono protratti per diverse ore.

La chiusura temporanea della carreggiata ha reso necessaria la deviazione del flusso veicolare su percorsi alternativi, causando ulteriore congestione sulla rete stradale regionale.

La rimozione dei veicoli incidentati e la riparazione delle barriere di sicurezza hanno richiesto l’impiego di personale specializzato e attrezzature pesanti, complicando le operazioni di ripristino della normale circolazione.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale, sulla manutenzione delle infrastrutture e sull’importanza di una guida prudente e responsabile, soprattutto in condizioni ambientali variabili e in tratti autostradali particolarmente delicati come gallerie e viadotti.