Innovazione: Oltre i Capitali, la Forza delle Idee.

L’ossessione per la mera disponibilità di capitali rischia di offuscare la vera essenza del progresso. I veri ostacoli non risiedono nella scarsità di finanziamenti, bensì nella difficoltà di concepire soluzioni audaci e disruptive. Quando l’ingegno umano si accende, le risorse tendono a convergere, attratte dalla potenza di un’idea innovativa. Dobbiamo costantemente ricordare che la tecnologia, in ogni sua declinazione, è intrinsecamente uno strumento, un mezzo al servizio di un fine ben più elevato. Come amministratori pubblici, il nostro mandato non è semplicemente l’adozione e la proliferazione di intelligenza artificiale o di robotica, ma il miglioramento tangibile e duraturo della qualità della vita per ogni cittadino. Questo imperativo etico deve guidare ogni decisione, ogni investimento, ogni strategia.L’iniziativa “Fabbrica della Realtà – Roadshow”, promossa da ANSA in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, rappresenta un’occasione preziosa per dialogare e condividere visioni su questo futuro in divenire. Il sesto appuntamento, tenutosi presso il suggestivo Galata Museo del Mare, ha offerto spunti di riflessione cruciali.Il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha sottolineato con forza l’importanza di risvegliare la passione e l’entusiasmo. L’innovazione non nasce dalla sterile applicazione di algoritmi, ma dall’energia e dalla dedizione di persone motivate. Il ruolo delle istituzioni è fondamentale: creare un ecosistema favorevole, in cui i giovani possano ritrovare un senso di scopo e la volontà di costruire il proprio futuro con ottimismo e determinazione.Questo significa demolire barriere burocratiche, semplificare processi, promuovere la cultura dell’impresa e della sperimentazione, e soprattutto, investire nella ricerca e nello sviluppo. La Liguria, con le sue specificità geografiche e industriali, possiede un potenziale straordinario, in particolare nel settore della Blue Economy, dove le applicazioni dell’intelligenza artificiale possono rivoluzionare la gestione delle risorse marine, l’acquacoltura sostenibile e la protezione dell’ambiente. Non si tratta solo di creare posti di lavoro, ma di formare talenti, di coltivare competenze, di stimolare la creatività e di incoraggiare la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese. La sfida è complessa, ma le ricompense – un futuro più prospero, equo e sostenibile – sono ben più grandi degli sforzi richiesti. Occorre passare da una logica di reazione a una di proattività, anticipando le tendenze, abbracciando il cambiamento e proiettando la Liguria come un polo di eccellenza nell’era dell’intelligenza artificiale e della robotica.