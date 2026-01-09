La Fiamma Olimpica Illumina la Liguria: Un Viaggio di Pace e Riconoscimento.

L’attraversamento della Liguria dalla fiamma olimpica rappresenta un’esperienza emotiva di profonda risonanza, un momento di celebrazione che trascende la mera competizione sportiva.

Partita da Olimpia, culla dei Giochi, e giunta a Roma, la fiaccola intraprende un viaggio epico attraverso la penisola, un percorso di oltre 12.000 chilometri e 63 tappe significative, culminando in un passaggio solenne attraverso tredici Comuni liguri.

Questa traversata non è un evento isolato, ma un ponte ideale che connette la storia millenaria dell’Olimpiade con il tessuto sociale e culturale della nostra regione.

Simona Ferro, assessore allo Sport della Regione Liguria, sottolinea con eloquenza il significato di questo passaggio.

La fiamma olimpica, al di là della sua aura atletica, è un potente emblema di pace universale, un richiamo all’unità che supera confini geografici e differenze culturali.

Il Porto Antico di Genova, scenario dell’accoglienza, amplifica questo messaggio simbolico, richiamando la vocazione marittima di una città che, per secoli, ha rappresentato un crocevia di popoli e idee.

Genova, per sua natura, è sempre stata una città ponte, un luogo di incontro e scambio, e la fiamma olimpica ne perpetua questa tradizione, proiettandola su un palcoscenico globale.

La fiaccola, in questo contesto, non solo unisce le province e i comuni liguri, ma proietta l’intera regione verso un futuro di prosperità e coesione, riaffermando il riconoscimento prestigioso ottenuto l’anno precedente come Regione Europea dello Sport.

Questo titolo, ottenuto grazie all’impegno e alla passione di atleti, tecnici, volontari e istituzioni, testimonia la vitalità del movimento sportivo ligure e la sua capacità di promuovere valori positivi.

L’auspicio di Ferro si estende ai giovani, invitandoli a trarre ispirazione dai valori incarnati dalla fiamma olimpica.

Lo sport, in ogni sua forma, non è solo un’attività fisica, ma un vero e proprio stile di vita, un percorso di crescita personale che insegna l’importanza dell’impegno, del sacrificio e della perseveranza.

Questi principi, validi nel contesto sportivo, lo sono altrettanto nella vita di tutti i giorni, contribuendo a formare individui responsabili, capaci di affrontare le sfide e di raggiungere obiettivi ambiziosi.

La fiamma olimpica, in definitiva, è un faro che illumina il cammino verso un futuro migliore, un invito a riscoprire il potere dello sport come strumento di crescita, inclusione e progresso sociale.