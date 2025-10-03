La Spezia in Piazza: 10.000 per la Solidarietà a Gaza

Questa mattina, La Spezia si è trasformata in un palcoscenico di profonda dissenso e solidarietà umana, con una mobilitazione sindacale che ha visto la partecipazione stimata di circa 10.000 persone.

Lo sciopero, indetto dalla CGIL a sostegno della missione umanitaria di Global Sumud Flotilla, ha assunto un significato politico e morale di portata significativa, testimoniando la crescente preoccupazione della comunità spezzina per la crisi umanitaria in atto e le conseguenze delle azioni governative israeliane.

Il corteo, un fiume umano colorato dalle bandiere dei sindacati e dai vessilli palestinesi, ha preso il via dall’imponente ingresso dell’Arsenale Militare, un luogo simbolo della storia e dell’identità lavorativa cittadina, per concludersi con un vibrante presidio sotto la Prefettura, un gesto di pressione istituzionale e di richiesta di responsabilità.

Lungi dall’essere una mera protesta, la manifestazione si è configurata come un’espressione tangibile della ripresa della partecipazione civica, un ritorno alla piazza come spazio di confronto e di azione, un diritto costituzionale troppo spesso lasciato inespresso.

Come sottolinea Luca Comiti, segretario provinciale della CGIL, la risposta della comunità è stata massiccia, coinvolgendo numerosi luoghi di lavoro che hanno sospeso l’attività e un numero considerevole di giovani, portatori di una sensibilità e una rabbia giuste.

Lo sciopero non è stato solo una risposta immediata alla situazione di conflitto, ma anche un segnale di continuità: una tappa di un percorso più ampio che culminerà in una nuova manifestazione il 25 ottobre, indicando una determinazione a mantenere alta l’attenzione sulla questione e a esercitare una pressione costante.

La presenza di collettivi studenteschi come Osa, e di partiti politici di diversa estrazione ideologica come il Partito Comunista Italiano e il Partito della Rifondazione Comunista, unitamente ai sindacati Cub e USB, ha amplificato la portata dell’iniziativa, dimostrando come la solidarietà verso il popolo palestinese e l’affermazione del diritto internazionale trascendano le divisioni politiche e ideologiche.

La manifestazione ha così rappresentato un momento di convergenza e di riscoperta del valore della mobilitazione collettiva come strumento di cambiamento sociale e politico.

Il messaggio che emerge è chiaro: la società civile non può rimanere indifferente di fronte alle violazioni dei diritti umani e si impegna a fare sentire la propria voce per promuovere la pace e la giustizia.