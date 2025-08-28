Laigueglia omaggia Giuseppe Izzi, turista onorario da 60 anni.

Laigueglia, gioiello incastonato nella costa ligure, ha celebrato un legame profondo e duraturo con un ospite speciale: Giuseppe Izzi, un novantenne torinese divenuto, di fatto, un’icona del borgo marinaro.

Più che un semplice turista, Izzi incarna lo spirito di accoglienza e la genuina atmosfera che rendono Laigueglia un luogo amato e frequentato da generazioni.

La recente cerimonia, officiata dal sindaco Giorgio Manfredi e dall’amministrazione comunale, ha reso omaggio a questo affezionato visitatore, conferendogli il titolo di “turista onorario”.

Un riconoscimento che va oltre la semplice formalità, rappresentando un tributo alla fedeltà e all’apprezzamento che Izzi dimostra nei confronti di Laigueglia, un luogo che ha scelto come rifugio estivo da oltre sessant’anni.

La presenza costante del signor Izzi non è un evento isolato, ma un indicatore significativo del successo di una strategia turistica orientata alla qualità dell’ospitalità e all’attenzione verso i bisogni dei visitatori.

Laigueglia, infatti, si distingue per la sua capacità di coniugare tradizione e modernità, preservando l’autenticità del suo patrimonio culturale e paesaggistico, pur offrendo servizi e infrastrutture adeguate alle esigenze del turismo contemporaneo.

Il sindaco Manfredi ha sottolineato come l’affezione di Izzi testimoni la vitalità del borgo e la sua capacità di creare legami autentici con i visitatori.

La pergamena ricordo e il piatto artistico, opera della talentuosa Graziella Frignani, sono simboli tangibili di questo legame speciale, un invito a continuare a coltivare l’amore per Laigueglia e a condividere la sua bellezza con il mondo.

Questo gesto, sostenuto dall’assessore Giampaolo Giudice e dalla consigliera Lucia Facchineri, riflette l’impegno dell’amministrazione a promuovere un turismo sostenibile, che valorizzi le risorse locali e coinvolga attivamente la comunità.

Il signor Izzi, con la sua storia, è diventato un ambasciatore non ufficiale di Laigueglia, un esempio di come un piccolo borgo possa lasciare un segno profondo nel cuore di chi lo visita, diventando parte integrante del suo percorso di vita.

La sua presenza, costante e sentita, è un patrimonio immateriale da custodire e da tramandare alle future generazioni.