Lancia torna a Sanremo: la Y Hf Rally 4 verso Monte Carlo

Sanremo si è vestita da palcoscenico ieri sera, illuminando il ritorno di Lancia nel panorama delle competizioni automobilistiche con la presentazione della Nuova Lancia Y Hf Rally 4, un’auto che incarna l’audacia e la tradizione di un marchio storico.

La vettura, schierata dalla scuderia Sportec e contraddistinta dal logo “Liguria – The Italian Riviera”, sarà protagonista del prossimo Rally di Monte-Carlo (22-25 gennaio), evento che segna un capitolo importante sia per Lancia che per la promozione della Liguria a livello internazionale.

La Y Hf Rally 4, configurazione a trazione anteriore con un motore da 1200 cc capace di erogare 210 cavalli, non è semplicemente un’auto da rally; è un simbolo del connubio tra ingegneria avanzata e design iconico, elementi distintivi del DNA Lancia.

Al volante, il duo ligure Gianni De Matteis e Giulia Bico, portatori con orgoglio i colori della Regione, si apprestano ad affrontare le impegnative prove del rally monegasco.

Il Rally di Monte-Carlo, tappa inaugurale del Campionato mondiale rally 2026 e giunto alla sua 54ª edizione, si preannuncia come un banco di prova cruciale.

La competizione si articolerà in diverse fasi: una partenza a Monaco giovedì 22 gennaio seguita da tre prove speciali, poi sei prove supplementari il venerdì, una nuova super speciale il sabato e, infine, la conclusione domenica 25 con due prove in doppio passaggio e la Power Stage, con il podio finale che si terrà a Port Hercule.

Questa partecipazione rappresenta molto più di una semplice presenza in una gara automobilistica.

Come sottolinea Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport, si tratta di un’opportunità preziosa per valorizzare il territorio e rafforzare l’immagine della Liguria nel contesto dello sport internazionale.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di promozione turistica e sportiva più ampio, che ha già visto la Liguria protagonista in Arabia Saudita con l’equipaggio Carcheri-Pons, fresco di avventura alla Dakar.

La presenza alla Dakar e ora al Rally di Monte-Carlo costituisce un’efficace strategia di marketing territoriale, capace di proiettare il nome della Liguria in un pubblico globale e di rafforzare il suo posizionamento come destinazione di eccellenza nel panorama turistico e sportivo mondiale.

La Lancia Y Hf Rally 4 diventa, in questo contesto, un ambasciatore mobile, portando con sé il fascino e le peculiarità di una regione ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato.