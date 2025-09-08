Lerici in lutto: addio a Yuri e Michela, due giovani talenti

Un velo di lutto cittadino si è abbattuto su Lerici, un dolore tangibile che avvolge il borgo e le comunità circostanti.

La prematura scomparsa di Yuri Guarnaccia, diciotto anni, e Michela Adamo, diciannove anni, vittime di un terribile incidente stradale lungo la strada della Valdurasca, ha lasciato un vuoto incolmabile, un’assenza che risuona con l’eco di sogni spezzati.

Yuri, anima vibrante e talento sportivo, incarnava lo spirito della sua Lerici.

Vogatore appassionato per la borgata di San Terenzo, un luogo dove l’acqua e la tradizione si fondono, e calciatore per la Santerenzina, dove la sua allegria e disponibilità lo rendevano un punto di riferimento e un esempio per tutti.

La sua presenza illuminava il campo e la sua perdita lascia un’ombra profonda nel cuore dei compagni e degli allenatori.

Michela, giovane ballerina dalla grazia innata e dalla dedizione encomiabile, si esprimeva attraverso la danza, un linguaggio universale di emozioni e armonia.

La sua arte, coltivata con passione presso la scuola Pro Danza, prometteva un futuro ricco di successi e interpretazioni indimenticabili.

La danza, che celebra la vita, ora si ferma nel dolore per la sua perdita.

L’incidente, una ferita aperta nel tessuto sociale, ha provocato un’ondata di cordoglio e commozione.

Le parole, insufficienti a lenire il dolore, faticano a descrivere la profonda amarezza e l’ingiustizia di una perdita così improvvisa.

Si tratta di due giovani vite, piene di potenziale e di promesse, brutalmente interrotte nel loro percorso.

In segno di rispetto e partecipazione al lutto cittadino, martedì mattina, dalle ore 10:30 alle 11:00, serrande abbassate e bandiere a mezz’asta in tutto il territorio comunale di Lerici.

Un silenzio solenne per onorare la memoria dei due giovani e per esprimere vicinanza alle famiglie devastate dal dolore.

Anche i sindaci di Follo e Bolano, comuni di residenza dei ragazzi, hanno espresso la loro commossa partecipazione, testimoniando l’ampiezza del sentimento di dolore che si estende oltre i confini di Lerici, toccando l’intera comunità territoriale.

Un momento di riflessione, un atto di solidarietà, un ricordo indelebile per Yuri e Michela, due giovani che hanno lasciato un segno nel cuore di Lerici e nei luoghi che li hanno visti crescere.

Il loro ricordo sarà custodito con affetto e gratitudine.