Ligure: Ritorno al passato per un Mare più vivace

Il Mar Ligure, scrigno di storia e biodiversità, si appresta ad accogliere un’iniziativa innovativa volta a ripristinare e potenziare gli ecosistemi sottomarini. L’associazione “Underwater Dome”, con il sostegno della Regione Liguria, della Città Metropolitana e del Comune di Genova, lancia “The Shelter-Eco Sport Day”, un progetto ambizioso che mira a trasformare il fondale marino in un habitat rigoglioso e resiliente.L’intervento, che prende avvio con la posa di anfore riutilizzate, non si limita alla mera creazione di rifugi per il polpo, ma si configura come una strategia ecologica multifocale. Le anfore, strategicamente disposte, fungeranno da nuclei di aggregazione per numerose specie, offrendo protezione dai predatori, superfici per la deposizione delle uova e, complessivamente, un incremento della complessità strutturale dell’ambiente. Questo aumento della complessità favorisce la colonizzazione da parte di una miriade di organismi, da piccoli invertebrati a pesci, innescando un effetto a cascata positivo per l’intera catena trofica.Parallelamente al posizionamento delle anfore, il progetto include un’azione di “riforestazione” della Posidonia oceanica, pianta marina fondamentale per la salute del Mediterraneo. La Posidonia, con le sue fitte radici, stabilizza i sedimenti, produce ossigeno e fornisce nutrimento per numerosi organismi. La sua sopravvivenza è cruciale per mantenere l’equilibrio dell’ecosistema ligure.Un elemento particolarmente originale è l’introduzione di “nursery galleggianti” realizzate con sculture sottomarine e blocchi dissuasori. Queste strutture artificiali non solo svolgono una funzione di protezione per i giovani esemplari di diverse specie, ma diventano anche elementi di attrazione per la fauna marina, aumentando la probabilità di successo riproduttivo e contribuendo alla rigenerazione delle popolazioni.L’iniziativa “The Shelter-Eco Sport Day” si inserisce pienamente negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare per quanto riguarda la conservazione della vita sottomarina e la promozione di un turismo responsabile e consapevole. Il progetto, infatti, aspira a generare un circolo virtuoso in cui la tutela dell’ambiente marino si coniuga con lo sviluppo di opportunità economiche legate all’ecoturismo, incentivando la creazione di aree marine protette e promuovendo una cultura del rispetto e della valorizzazione del patrimonio naturale ligure. Si tratta di un approccio olistico che considera la sostenibilità non solo come un imperativo etico, ma anche come un motore di progresso economico e sociale.