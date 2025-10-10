Liguria: Allarme Salute Psicologica e Nuovo Progetto per Giovani

Ecco un’elaborazione del testo fornito, con l’obiettivo di renderlo più scorrevole, chiaro e con una struttura più definita.

La Salute Psicologica in Liguria: Dati, Sfide e Nuove ProspettiveLa Liguria sta affrontando una crescente attenzione verso la salute psicologica, un tema che richiede interventi mirati e investimenti adeguati.

I dati recenti evidenziano una situazione complessa, che necessita di soluzioni innovative e collaborative.

La Realtà Attuale: Depressione, Ansia e Spesa FarmaceuticaDue anni fa, un’indagine ha rivelato che due adulti su tre in Liguria manifestavano sintomi depressivi e ansiosi.

Questi tassi sono superiori alla media nazionale, e hanno portato a un aumento della spesa per antidepressivi di circa 1,6 milioni di euro negli ultimi quattro anni.

La fascia di età più colpita è stata quella dei giovani, che hanno riscontrato maggiori difficoltà di socializzazione a causa dell’isolamento sociale imposto durante la pandemia di COVID-19.

L’Importanza degli Investimenti in Salute MentaleL’Ordine degli psicologi sottolinea l’importanza di investire nella salute psicologica, evidenziando che ogni euro investito genera un risparmio di 2,5 euro in termini di spesa pubblica.

Questo dato sottolinea il potenziale beneficio economico e sociale di un approccio proattivo nella gestione della salute mentale.

Un Nuovo Modello di Assistenza: Lo Psicologo Territoriale di BasePer rispondere a queste sfide, la Liguria sta implementando un progetto sperimentale ambizioso: l’attivazione dello psicologo territoriale di base.

Grazie alla collaborazione tra l’Ordine degli psicologi e la Regione Liguria, il progetto è in dirittura d’arrivo.

Sono già state pubblicate le manifestazioni di interesse per la selezione dei professionisti in tutte le ASL liguri, ad eccezione dell’ASL 3 Genovese.

La sperimentazione prevede l’inserimento di 38 psicologi territoriali, che saranno operativi entro la fine dell’anno.

Questo nuovo modello di assistenza mira a rendere la salute psicologica più accessibile e integrata nei servizi sanitari locali.

In Sintesi:* Problema: Alta prevalenza di disturbi depressivi e ansiosi, soprattutto tra i giovani.

* Costo: Aumento della spesa per farmaci antidepressivi.

* Soluzione: Progetto sperimentale per l’introduzione dello psicologo territoriale di base.

* Obiettivo: Migliorare l’accesso alla salute psicologica e ridurre i costi a lungo termine.