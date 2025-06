Liguria all’Expo Osaka: un ponte tra cultura e innovazione.

La Liguria si appresta a inaugurare una settimana di intenso protagonismo all’Expo 2025 Osaka Kansai, in Giappone, un’occasione strategica per proiettare l’identità regionale e le sue eccellenze in un contesto globale. Dal 29 giugno al 5 luglio, lo spazio dedicato alla Regione all’interno del Padiglione Italia fungerà da ponte culturale ed economico, succedendo alla Sardegna in un avvicendamento simbolico. L’evento, presentato a Genova alla presenza del Console Generale del Giappone a Milano, Toshiaki Kobayashi, non si configura come una semplice esposizione, ma come un vero e proprio dialogo interculturale volto a consolidare legami preesistenti e a generare nuove opportunità di collaborazione internazionale.Il cuore pulsante di questa partecipazione è la volontà di presentare la Liguria non solo come una geografia definita, ma come un ecosistema di valori, competenze e aspirazioni. Il Presidente della Regione, Marco Bucci, sottolinea l’intenzione di narrare “la bellezza della nostra natura e le trasformazioni impresse al nostro territorio,” un racconto che affonda le radici nella resilienza e nell’ingegno delle generazioni passate. L’impegno dei nonni, che hanno plasmato il paesaggio terrazzato delle Cinque Terre – un patrimonio UNESCO – testimonia un rapporto simbiotico tra uomo e ambiente, un’eredità di sostenibilità da veicolare a un pubblico internazionale sempre più sensibile alle tematiche ambientali.Un ruolo cruciale sarà attribuito alla “blue economy”, un settore trainante per l’economia ligure, con un impatto significativo sulla produzione di beni e servizi connessi alla nautica da diporto. L’Expo di Osaka si presenta come un palcoscenico privilegiato per promuovere l’immagine della Liguria come destinazione turistica di alta qualità e per anticipare l’edizione 2025 del Salone Nautico, creando sinergie tra offerta turistica e innovazione tecnologica. L’attenzione non si limita al mero aspetto economico, ma mira a costruire un’immagine integrata che rifletta il valore del territorio e la sua capacità di attrarre investimenti e talenti.L’esperienza immersiva per i visitatori sarà garantita dall’installazione “Liguria, artist of living”, un’opera audiovisiva composta da quattro ledwall che alterneranno ritratti iconici di liguri, incarnazione del “saper fare” regionale. Questa narrazione visiva si articolerà in quattro sezioni tematiche: cultura, innovazione, paesaggio e tradizione, offrendo uno spaccato multidimensionale dell’identità ligure. Dalle mani sapienti del pescatore a quelle del cuoco, del liutaio e del restauratore, fino all’ingegno della ricercatrice e dell’imprenditore innovativo, ogni figura contribuirà a dipingere un quadro vivido e coinvolgente della Liguria, un territorio dove la tradizione si fonde con la visione futura, dove l’artigianato si coniuga con la ricerca e dove l’innovazione alimenta la continuità di un patrimonio unico. L’obiettivo finale è lasciare un’impronta duratura nella memoria dei visitatori, stimolando un interesse profondo e duraturo verso la Liguria e le sue inestimabili risorse.