Liguria: Bando Aperto per Voucher Centri Estivi 2025

Regione Liguria rafforza il sostegno alle famiglie: apre il bando per i Voucher Centri Estivi 2025Con l’obiettivo primario di alleviare il carico economico sulle famiglie liguri e promuovere lo sviluppo armonioso dei minori, Regione Liguria ha ufficialmente lanciato il bando per l’assegnazione dei Voucher Centri Estivi 2025.

Questa iniziativa, sostenuta da un investimento complessivo di 2 milioni di euro, si configura come un pilastro fondamentale di un programma più ampio volto a garantire pari opportunità e a rispondere alle reali esigenze del tessuto sociale ligure.

Il bando mira a compensare, in modalità retroattiva, le spese sostenute dalle famiglie durante l’estate 2025 (periodo compreso tra l’11 giugno e il 12 settembre) per l’iscrizione dei propri figli a centri estivi e a una vasta gamma di attività complementari.

Queste includono esperienze educative non formali, iniziative ludico-ricreative, laboratori tematici, uscite didattiche e persino la partecipazione ad attività svolte in contesti naturalistici come parchi, giardini e fattorie didattiche, ampliando così il concetto di “centro estivo” a una pluralità di opportunità formative e di svago.

“Questo voucher non è solo un aiuto economico, ma un investimento nel futuro dei nostri ragazzi,” affermano l’assessore alla Tutela dell’Infanzia Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione Fse Marco Scajola.

“Riconosciamo l’importanza cruciale del tempo libero strutturato per la crescita personale e sociale dei bambini, e vogliamo che le famiglie non debbano rinunciare a queste opportunità per motivi economici.

Si inserisce in un quadro di interventi mirati, come gli asili nido gratuiti e le borse di studio scolastiche, che testimoniano il nostro impegno concreto per la costruzione di una Liguria più equa, inclusiva e attenta al benessere di ogni singolo cittadino.

”Il contributo economico, destinato alle famiglie residenti in Liguria, varia in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare: fino a 90 euro settimanali per bambino con ISEE fino a 15.000 euro, e fino a 70 euro settimanali per bambini appartenenti a nuclei con ISEE compreso tra 15.000,01 e 30.000 euro.

Per accedere al beneficio, è richiesta una frequenza minima di tre giorni settimanali e la possibilità di usufruire del voucher è limitata a un massimo di sei settimane.

Le domande, presentabili tramite il portale Bandi online di FILSE (soggetto attuatore della misura), potranno essere inoltrate dal 13 ottobre al 28 novembre 2025, a servizio già fruito.

L’ammissione delle domande sarà subordinata al rispetto dei requisiti stabiliti, con priorità attribuita ai nuclei familiari con ISEE più basso, e in caso di parità di punteggio, all’ordine cronologico di presentazione.

L’erogazione del contributo avverrà direttamente sul conto corrente bancario indicato dal richiedente.

Tutte le informazioni dettagliate, la modulistica necessaria e un servizio di supporto alla compilazione sono disponibili online ai seguenti indirizzi: [www.filse.it](www.filse.it) e bandifilse.

regione.

liguria.it/.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l’indirizzo e-mail dedicato.

L’iniziativa si propone di consolidare il ruolo della Regione Liguria come garante del benessere infantile e come partner attivo nel sostegno alle famiglie, promuovendo un futuro più prospero e inclusivo per tutti.