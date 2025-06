Liguria da record: oltre un milione di turisti ad aprile!

La Liguria conferma la sua vocazione turistica a tutto l’anno, registrando ad aprile un incremento significativo delle presenze che superano il milione e duecentomila unità, con una crescita del 7,55% rispetto all’anno precedente. I dati definitivi, forniti dall’Osservatorio Turistico Regionale, delineano un quadro di vitalità del settore, evidenziando un’evoluzione che va ben oltre la tradizionale stagionalità estiva. L’aumento complessivo riflette una dinamica positiva per entrambe le tipologie di visitatori: i turisti italiani, che rappresentano la quota prevalente con 672.173 presenze (+6,86%), e quelli stranieri, con un incremento ancora più marcato a 608.677 unità (+8,33%). Questa crescita significativa da paesi esteri sottolinea la capacità della Liguria di attrarre un pubblico internazionale, grazie alla sua offerta diversificata e all’efficace promozione territoriale.Analizzando i dati provinciali, emergono peculiarità interessanti. Sebbene l’Imperiese registri un modesto aumento (+0,88%), le province di Savona (+9,83%), La Spezia (+7,39%) e il Genovesato (+10,04%) mostrano incrementi più consistenti, segnalando una diversa distribuzione dei flussi turistici e un potenziale di sviluppo differenziato. Particolarmente rilevante è l’aumento dei turisti stranieri a Genova, che supera il 15%, testimoniando l’attrattiva della città come destinazione internazionale. Parallelamente, si osserva un significativo aumento dei turisti italiani in provincia della Spezia, con una crescita superiore al 20%, indicando una crescente popolarità di questa area.L’Assessore al Turismo Luca Lombardi sottolinea come il clima favorevole di aprile abbia contribuito positivamente a questi risultati, ma evidenzia anche l’importanza di investimenti strutturali per consolidare la posizione della Liguria come destinazione turistica di eccellenza. In linea con questa visione, la Giunta regionale ha recentemente deliberato un piano di potenziamento delle infrastrutture digitali, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza del visitatore e promuovere in tempo reale le bellezze del territorio. Il progetto prevede l’installazione, entro il 2026, di 50 webcam panoramiche e in live streaming in comuni costieri, sia a levante che a ponente, integrate da una rete di pannelli digitali per la diffusione di immagini e informazioni turistiche. Questo investimento di 950.000 euro mira a creare un ponte digitale tra il territorio e i potenziali visitatori, offrendo un’immagine dinamica e aggiornata della Liguria, capace di suscitare interesse e stimolare ulteriormente la domanda turistica, anche al di fuori delle stagioni tradizionali. Il focus è rivolto alla fruizione immediata delle informazioni e alla valorizzazione del paesaggio, attraverso strumenti tecnologici innovativi, per una promozione turistica sempre più efficace e mirata.