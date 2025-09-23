Liguria, emergenza Val Fontanabuona: richiesta urgente a Roma.

La Regione Liguria si appresta a formalizzare la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza per la Val Fontanabuona, un atto necessario a fronte delle recenti e devastanti piogge che hanno colpito il territorio.

La comunicazione ufficiale sarà inviata a Roma, con una relazione che non si limiterà alla sola Val Fontanabuona, ma includerà un quadro dettagliato della situazione anche nelle valli della Bormida e nello spezzino, in un’ottica di approccio integrato e per ottimizzare i tempi di risposta da parte delle autorità competenti.

L’assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, ha precedentemente discusso con il vice capo dipartimento nazionale della Protezione Civile, Natale Mazzei, sottolineando l’importanza di un’accelerazione nell’erogazione dei fondi destinati ai privati che hanno subito danni durante l’emergenza dello scorso anno in Val Bormida.

Questa problematica, aggravata dagli eventi meteorologici di eccezionale intensità che stiamo vivendo, esige interventi rapidi per alleviare il peso economico sulle famiglie colpite.

La Liguria, pur riconoscendo la gravità e l’anomalia degli eventi atmosferici – che superano i modelli previsionali abituali e testimoniano un cambiamento climatico in atto – dimostra la sua capacità di mobilitazione e risposta.

L’efficacia delle operazioni di ripristino delle infrastrutture, in particolare delle strade e dei collegamenti vitali per le comunità isolate, è una testimonianza di un sistema di protezione civile ben strutturato e operativo.

È significativo sottolineare come la Liguria, in diverse occasioni, abbia fornito assistenza e supporto ad altre regioni italiane, dimostrando una cultura della solidarietà e della collaborazione che va oltre i confini amministrativi.

L’intervento ligure in altre aree del Paese, spesso colpite da eventi ancora più tragici, evidenzia un impegno costante nella tutela della sicurezza e della resilienza delle comunità, un valore condiviso che trascende le specificità territoriali.

L’auspicio è che questa tempestività e capacità di risposta possano essere replicate su scala nazionale, affiancando le regioni in difficoltà e garantendo un supporto coordinato e rapido.