Liguria, Gimbe: dati sanitari sotto esame, un’anomalia tecnica

L’analisi della Fondazione Gimbe sulla qualità della prevenzione sanitaria in Liguria nel 2023, sebbene presentata con un quadro complessivo positivo, ha sollevato un’importante questione riguardante l’affidabilità dei dati trasmessi e la loro corretta interpretazione.

L’assessore alla Sanità regionale, Massimo Nicolò, ha riconosciuto la presenza di un’anomalia tecnica, un disallineamento nella trasmissione delle informazioni al Ministero della Salute, che ha impattato sulla percezione di uno specifico indicatore preventivo.

La Liguria, in termini di adempimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ha mostrato una performance generalmente soddisfacente, sia nell’ambito dell’assistenza ospedaliera che, in particolare, in quello territoriale.

Quest’ultima, in special modo, ha superato le aspettative del Ministero, evidenziando un impegno significativo nella tutela della salute pubblica e nell’erogazione di servizi cruciali.

La performance distrettuale riflette un’inversione di tendenza, testimoniando una crescente focalizzazione sui servizi ambulatoriali e domiciliari, elementi chiave per una medicina orientata alla persona e alla prevenzione delle riacutizzazioni delle patologie croniche.

Tuttavia, la Fondazione Gimbe ha rilevato una discrepanza in un indicatore specifico legato alla prevenzione, una spia che ha destato attenzione.

Nicolò ha chiarito che tale risultato non rispecchia la reale attività svolta sul territorio, bensì una problematica di natura tecnica che ha distorto la rappresentazione della situazione.

Questa situazione sottolinea l’importanza cruciale di sistemi informatici robusti e processi di trasmissione dati impeccabili, elementi imprescindibili per garantire la trasparenza e l’accuratezza delle informazioni sanitarie.

Il problema, prontamente identificato e risolto nel corso del 2024, evidenzia la necessità di un monitoraggio continuo e di un’attenzione meticolosa nella gestione dei dati, per evitare che errori di trasmissione possano compromettere la valutazione della qualità dei servizi sanitari.

La correzione dell’anomalia e l’impegno a trasmettere regolarmente dati aggiornati nel monitoraggio del 2024 segnalano una volontà di trasparenza e di miglioramento continuo da parte della Regione Liguria.

Questa vicenda offre un’occasione per riflettere sull’intero sistema di monitoraggio dei LEA, non solo in Liguria, ma a livello nazionale, stimolando un dibattito sulla necessità di standardizzare i protocolli di trasmissione dati, rafforzare le competenze del personale coinvolto e implementare meccanismi di validazione incrociata per accertare l’affidabilità delle informazioni.

L’episodio sottolinea, infine, che la valutazione della performance sanitaria non può essere ridotta a una mera analisi numerica, ma richiede un’interpretazione contestualizzata e una comprensione approfondita dei processi sottostanti.