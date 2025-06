Liguria, inchiesta Toti: accordi e patteggiamenti chiudono la fase giudiziaria

L’inchiesta che ha scosso la Regione Liguria nel maggio 2024, culminata con i domiciliari dell’allora presidente Giovanni Toti, ha visto una fase di definizione attraverso la ratifica, da parte del giudice Alberto Lippini, di diversi accordi di patteggiamento e richieste di messa alla prova. Questi accordi, negoziati tra l’accusa rappresentata dai pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde e le difese dei principali indagati, delineano un quadro complesso di responsabilità e compromessi legali, offrendo un’istantanea dei meccanismi di corruzione e finanziamento illecito che hanno intessuto una rete attorno al potere regionale.L’ex presidente dell’Ente Bacini, Mauro Vianello, ha siglato un accordo che prevede una pena di un anno e quattro mesi, unitamente alla restituzione di circa 20.000 euro. La riformulazione dell’imputazione, da corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio a corruzione per l’esercizio della funzione, riflette una più precisa ricostruzione dei fatti emersa dall’istruttoria, focalizzandosi sull’abuso di potere legato alla carica ricoperta. Un elemento significativo è la sospensione condizionale della pena, una circostanza che, pur mitigando la severità della condanna, sottolinea la necessità di una riabilitazione e reinserimento sociale.Analogamente, l’imprenditore nautico Luigi Alberto Amico, assistito dal suo legale, ha concordato una pena di un anno e due mesi, onorando una richiesta risarcitoria di 100.000 euro per danni d’immagine a carico della Regione, a cui si aggiunge la restituzione di circa 90.000 euro. Anche per Amico è stata concessa la sospensione condizionale, una condizione che evidenzia la speranza in una futura condotta conforme alla legge.Il caso di Francesco Moncada, ex membro del consiglio di amministrazione di Esselunga, si distingue per la scelta di una pena pecuniaria, pari a 200.000 euro, al posto della detenzione. A questa somma si aggiungono la restituzione di 10.000 euro e un risarcimento di 50.000 euro alla Regione per danni d’immagine. Questa opzione suggerisce una valutazione della capacità economica dell’imputato e una volontà di adempiere a obblighi finanziari a fronte della responsabilità riconosciuta.Infine, l’editore televisivo Maurizio Rossi, attraverso il suo difensore, ha optato per la messa alla prova, concretizzandosi in 386 ore di lavori di pubblica utilità presso la comunità di Sant’Egidio e una donazione di 20.000 euro a un’organizzazione non profit. Questa scelta testimonia una volontà di espiazione attraverso l’impegno sociale e la solidarietà, in relazione alle accuse di finanziamento illecito ai partiti legate alla vicenda degli spot elettorali commissionati da Esselunga.L’elemento cardine dell’inchiesta, e il fulcro delle accuse nei confronti di Moncada, riguarda il finanziamento di un considerevole numero di passaggi elettorali pubblicitari – 5.560, a beneficio del candidato Giovanni Toti per la carica di presidente della Regione e del candidato sindaco Marco Bucci – attraverso la visualizzazione su pannelli pubblicitari esposti sulla Terrazza Colombo. Questo schema di finanziamento, che eludeva le normative sulla trasparenza e la parità di accesso ai mezzi di comunicazione, rappresenta un elemento chiave nel quadro di corruzione e abuso di potere che ha investito la regione.