Liguria, minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana

L’apertura della prima seduta del Consiglio Regionale della Liguria nel 2026 è stata solennemente segnata da un momento di raccoglimento, un minuto di silenzio che ha onorato la memoria delle giovani vite spezzate nella tragica vicenda di Crans-Montana.

Un evento che ha scosso profondamente la comunità internazionale e, in particolare, il nostro territorio.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Stefano Balleari, con voce commossa, ha voluto ripercorrere gli eventi che hanno portato a questa immane perdita, focalizzandosi sulla figura di Emanuele Galeppini, giovane genovese, figlio della Liguria, la cui scomparsa lascia un vuoto incolmabile.

“Il suo nome – ha affermato Balleari – si inciderà indelebilmente nel tessuto della nostra comunità, testimonianza di un potenziale spezzato troppo presto.

“Il Presidente ha poi evocato le parole intense e piene di dignità pronunciate dalla madre di Achille Barosi, un messaggio di orgoglio nazionale che, in un momento di dolore così profondo, risuona come un monito e un invito alla resilienza: “Sono orgogliosa di essere italiana, voi dovete esserlo”.

Parole che trascendono la tragedia e affermano l’identità e la forza di un popolo.

Balleari ha sottolineato che la tragedia di Crans-Montana non può essere semplicemente catalogata come una sfortuna, ma rappresenta il risultato di un fallimento sistemico, derivante da negligenze, omissioni e, forse, da una ricerca del profitto a tutti i costi che ha anteposto la sicurezza e la tutela delle persone.

“È imperativo – ha dichiarato – che le responsabilità vengano individuate con rigore e che siano applicate le misure più severe per assicurare che simili eventi non si ripetano.

“La risposta della comunità nazionale, guidata dal governo italiano, dall’ambasciata e dal consolato in Svizzera, unitamente all’impegno profuso dalla Protezione Civile e dalla sanità pubblica, è stata encomiabile.

L’Italia ha offerto un sostegno concreto alle famiglie colpite, garantendo cure mediche avanzate e tempestive attraverso strutture di eccellenza come l’Ospedale Niguarda di Milano, specializzato in traumi complessi, e il Centro Grandi Ustioni del Villa Scassi di Genova, un punto di riferimento internazionale per le lesioni cutanee estese.

Questa tragedia ci impone una riflessione profonda sul valore della vita, sulla responsabilità collettiva e sull’importanza di una vigilanza costante e di un impegno incondizionato nella prevenzione dei rischi.

Dobbiamo onorare la memoria delle vittime non solo con il silenzio e il cordoglio, ma con azioni concrete volte a costruire una società più sicura, più giusta e più attenta alle fragilità umane.

Il ricordo di Emanuele e degli altri giovani perduti deve essere un faro che illumina il nostro cammino verso un futuro migliore.