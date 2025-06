Liguria soffoca: umidità record e caldo opprimente

L’inizio dell’estate astronomica, sancito dal solstizio d’estate del 21 giugno, si manifesta in Liguria con un’intensità climatica particolare, caratterizzata da un’umidità ambientale eccezionalmente elevata in alcune aree. I dati raccolti dall’Osservatorio Meteo Idrologico regionale delineano un quadro di disagio termico accentuato, dove la percezione della calura è amplificata dalla presenza di un’aria satura di vapore acqueo.Il picco di umidità, misurato in valori prossimi alla saturazione, si concentra principalmente nell’entroterra genovese. Borzonasca, con le sue località di Giocopiane e Pratomollo, si distingue per un’umidità relativa che sfiora il 98% e il 97% rispettivamente, valori che indicano un’atmosfera densa e soffocante. Santo Stefano d’Aveto e Triora, in provincia di Genova e Imperia, registrano un’umidità elevata al 95%, segnalando un contesto climatico particolarmente pesante.Nei capoluoghi di provincia, l’umidità, pur inferiore ai valori dell’entroterra, rimane comunque significativa. Savona registra l’82%, La Spezia il 72%, Genova il 71% e Imperia il 57%, suggerendo un senso di appiccicosità che incide sul comfort abitativo e sull’attività fisica.L’analisi dei dati rivela una distribuzione non uniforme dell’umidità all’interno della regione. Nel genovese, Torriglia e Neirone presentano livelli di umidità dell’88% e dell’82% rispettivamente. Il savonese mostra un valore dell’85% a Osiglia, mentre l’imperiese segnala l’89% a Pigna e l’82% a Montegrosso Pian Latte. Nello spezzino, Framura registra un’umidità dell’80%.Parallelamente all’elevata umidità, le temperature raggiungono valori significativi. Rocchetta Nervina e Riccò del Golfo si distinguono come le località più calde con un picco di 32.6 gradi Celsius. I capoluoghi provinciali registrano temperature rispettivamente di 28.5 gradi a Genova, 28.2 a Savona, 27.4 alla Spezia e 26.8 a Imperia. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che l’alto tasso di umidità altera la temperatura percepita, rendendola più elevata rispetto a quella effettiva misurata.Località specifiche come Orero (Genova) con 31.3 gradi e Rapallo (Genova) con 30.6 gradi, Dolceacqua (Imperia) con 31.8 gradi, Airole (Imperia) con 31.7 gradi, Ventimiglia (Imperia) con 31.4 gradi, Onzo (Savona) con 31 gradi e Castelnuovo Magra (La Spezia) con 31 gradi, evidenziano una distribuzione eterogenea del calore all’interno della regione.Questa combinazione di alta umidità e temperature elevate crea un clima opprimente, che può influire negativamente sulla salute e sul benessere delle persone. L’intensificarsi di questi fenomeni climatici, potenzialmente legato a cambiamenti climatici più ampi, richiede un’attenta monitoraggio e l’adozione di misure preventive per mitigare i rischi associati all’ondata di calore. L’importanza di idratazione, riposo all’ombra e l’evitare sforzi fisici durante le ore più calde non può essere sottovalutata.