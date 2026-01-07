Liguria sotto pressione: pronto soccorso al collasso e sfida al sistema sanitario.

La Liguria affronta un avvio d’anno segnato da una forte pressione sulle strutture di emergenza-urgenza, un fenomeno che riflette le sfide sistemiche del Servizio Sanitario Nazionale in un contesto di crescente domanda e risorse limitate.

A metà giornata del primo giorno festivo successivo alle festività, sette dei tredici pronto soccorso regionali risultano ‘molto affollati’, una condizione che incide significativamente sulla capacità di erogazione di cure tempestive e appropriate.

Sebbene i dati ufficiali relativi agli accessi legati all’influenza siano ancora in elaborazione, la situazione emerge come un campanello d’allarme, confermato anche dal piano di mitigazione varato dalla Regione.

L’analisi dettagliata rivela una distribuzione disomogenea dell’affollamento.

A Genova, il Galliera e l’Evangelico di Voltri mostrano un carico elevato di pazienti in cura e in attesa, evidenziando la complessità di una città metropolitana che concentra una quota significativa della popolazione regionale.

Similmente, le strutture di Savona, Imperia (con il Borea di Sanremo e il Saint Charles di Bordighera) e La Spezia (Sant’Andrea e San Bartolomeo di Sarzana) segnalano un’elevata saturazione.

Questa frammentazione territoriale solleva interrogativi sull’equità nell’accesso ai servizi sanitari e sulla necessità di interventi mirati per rafforzare le risorse nelle aree periferiche.

Parallelamente all’emergenza nei pronto soccorso, si è registrato un intenso utilizzo delle case della comunità, ambulatori e studi medici convenzionati, con 3.203 accessi nei giorni festivi.

Questa risposta organizzativa, volta a intercettare le patologie a bassa complessità e a ridurre la pressione sugli ospedali, ha dimostrato la sua utilità, ma sottolinea anche la fragilità del sistema di assistenza primaria, spesso sottodimensionato e con difficoltà di accesso.

La continuità di queste aperture straordinarie, estesa fino al giorno dell’Epifania, testimonia l’impegno della Regione a garantire una risposta capillare e a prevenire il sovraccarico dei pronto soccorso.

L’Assessore alla Sanità, Massimo Nicolò, sottolinea l’importanza di queste iniziative, evidenziando come abbiano permesso di assistere migliaia di persone e di alleggerire il carico ospedaliero.

Nicolò riconosce anche la necessità di un approccio integrato, con il rafforzamento della medicina di territorio e l’attivazione di percorsi di cura dedicati alle patologie meno complesse.

In quest’ottica, si conferma l’importanza di presidi come l’ambulatorio di prima accoglienza all’ospedale Gallino di Genova Pontedecimo e il punto di primo intervento all’ospedale Micone di Genova Sestri Ponente, che offrono un accesso diretto e continuativo per i pazienti con codici a bassa complessità.

La situazione attuale non è solo un problema di gestione dell’emergenza, ma riflette un quadro più ampio di problematiche strutturali: invecchiamento della popolazione, aumento delle malattie croniche, carenza di personale sanitario e difficoltà nel garantire una distribuzione equa delle risorse.

L’esperienza di questi giorni festivi, pur nella sua drammaticità, può e deve rappresentare un’opportunità per avviare una riflessione profonda e per implementare soluzioni innovative e sostenibili, che mettano al centro la salute dei cittadini e la resilienza del sistema sanitario ligure.

La sfida, ora, è quella di trasformare questa emergenza in un’opportunità di crescita e di miglioramento.