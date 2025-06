Luogo d’onore per il Generale Luongo in Liguria: un tour tra Carabinieri e comunità.

Durante un recente e significativo tour operativo, il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha intrapreso una visita ispettiva presso la Stazione Carabinieri di San Teodoro e Scali, per poi proseguire con il Comando Legione Carabinieri Liguria, con sede a Genova. L’accoglienza al Generale è stata affidata al Comandante Interregionale Riccardo Galletta, affiancato dal Generale di Brigata Claudio Lunardo, Comandante della Legione, e dal Colonnello Alessandro Magro, Comandante Provinciale di Genova, testimonianza del peso istituzionale e della solennità dell’evento.La visita ha rappresentato un’occasione preziosa per il Comandante Generale per entrare in contatto diretto con il personale operativo, osservare da vicino le dinamiche lavorative e apprezzare l’impegno profuso nell’esercizio delle complesse funzioni di pubblica sicurezza. Più che una semplice formalità, il tour ha voluto essere un momento di condivisione e di ascolto, un’opportunità per rafforzare il legame tra la leadership dell’Arma e i suoi effettivi.Nel corso dell’incontro, il Generale Luongo ha espresso profondo apprezzamento per la dedizione e la professionalità dimostrate dai Carabinieri liguri, sottolineando come l’efficacia dell’azione di prevenzione e repressione dei reati dipenda non solo dalla preparazione tecnica e dall’utilizzo di tecnologie avanzate, ma soprattutto dalla capacità di coniugare rigore istituzionale e umanità nel rapporto con i cittadini. Ha esortato il personale a mantenere elevato il senso di responsabilità, pilastro fondamentale per garantire l’autorità dello Stato e tutelare la sicurezza collettiva, e a coltivare lo spirito di coesione che unisce i Carabinieri, trasformandolo in un fattore di resilienza di fronte alle sfide che il contesto socio-economico presenta.Il Generale ha inoltre ricordato l’importanza di un approccio proattivo, incentrato sulla prevenzione dei reati e sulla costruzione di un rapporto di fiducia con la comunità, sottolineando il ruolo cruciale dell’Arma come punto di riferimento per i cittadini, soprattutto nelle aree più marginali e vulnerabili. Ha infine ribadito l’impegno del Comando Generale a fornire ogni supporto necessario per garantire la sicurezza e il benessere del personale, promuovendo la formazione continua, l’innovazione tecnologica e l’adeguamento alle nuove esigenze del territorio. La visita si è conclusa con un rinnovato senso di appartenenza e di orgoglio professionale tra i Carabinieri presenti.