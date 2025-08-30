M5S dona 1 milione a Music for Peace: solidarietà a Gaza

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha espresso profonda gratitudine a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in seguito a una significativa iniziativa che testimonia l’impegno del partito verso la solidarietà umanitaria.

La decisione, ratificata attraverso un voto partecipativo degli iscritti, prevede un contributo fino a un milione di euro destinato a Music for Peace, l’organizzazione no-profit genovese all’avanguardia nel coordinamento di aiuti umanitari per la popolazione palestinese.

Questa generosa donazione rappresenta un esempio concreto di responsabilità politica e sociale, finanziata interamente tramite la restituzione dei rimborsi spettanti a parlamentari e consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle.

Un gesto che, al di là del valore economico, simboleggia la volontà di reinvestire risorse pubbliche in azioni di sostegno diretto alle comunità più vulnerabili.

L’impegno di Music for Peace, un’associazione che opera con dedizione e competenza nel campo dell’assistenza umanitaria, si è rivelato fondamentale per canalizzare aiuti essenziali verso la Striscia di Gaza, in un contesto di crescente difficoltà e necessità.

L’organizzazione, fin dalla sua nascita, ha dimostrato un’eccezionale capacità di coordinamento logistico e di gestione delle risorse, garantendo che gli aiuti raggiungano i destinatari in modo efficiente e trasparente.

La sindaca Salis, fortemente convinta dell’importanza di un approccio umanitario inclusivo e solidale, parteciperà alla fiaccolata che vedrà la comunità genovese mobilitarsi per sostenere l’iniziativa.

Il corteo, originato dalla sede di Music for Peace, si concluderà nel cuore del Porto antico, dove avrà luogo la consegna simbolica degli ultimi aiuti alimentari.

Questi, frutto di un intenso sforzo collettivo, hanno raggiunto un peso complessivo superiore alle 200 tonnellate, testimonianza tangibile dell’impegno e della sensibilità del territorio.

L’evento culminerà con la partenza delle prime imbarcazioni dirette verso la Striscia di Gaza, un viaggio che segna un momento cruciale nella consegna di aiuti vitali per la popolazione locale.

La sindaca Salis, affiancando Music for Peace e il Movimento 5 Stelle, intende sottolineare l’importanza di un approccio partecipativo e di una cooperazione internazionale per affrontare le emergenze umanitarie, promuovendo la pace e la dignità umana in un contesto globale complesso e spesso segnato da conflitti.

La fiaccolata e la spedizione rappresentano un faro di speranza e un invito alla responsabilità condivisa, un monito per non dimenticare le sofferenze altrui e per agire concretamente in favore di un futuro più equo e solidale.