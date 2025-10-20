Maltempo a Genova: Aeroporto Bloccato e Allagamenti Diffusi

Un’emergenza meteorologica ha temporaneamente sospeso le operazioni aeroportuali presso l’aeroporto di Genova Cristoforo Colombo, con ripercussioni immediate su due voli internazionali diretti rispettivamente a Torino Caselle e Milano Linate.

L’evento, innescato da una persistente e intensa perturbazione atmosferica che ha colpito il ponente ligure, ha determinato una drastica riduzione della visibilità sulla pista d’atterraggio, rendendo impossibile l’esecuzione sicura delle operazioni.

I voli interessati, originariamente provenienti da Tirana e Monaco di Baviera, hanno dovuto deviare le rotte per garantire l’incolumità dei passeggeri e dell’equipaggio, approdando in aeroporti alternativi in grado di operare in condizioni di minore sicurezza.

L’impatto del maltempo ha superato il mero inconveniente aeronautico, manifestandosi con una serie di criticità infrastrutturali diffuse nel territorio circostante.

Forti piogge torrenziali hanno rapidamente saturato la capacità di smaltimento delle acque, provocando l’allagamento di arterie vitali come i sottopassi di Brin e Via Milano, unitamente a gravi disagi in Via Ponte Polcevera.

Questi allagamenti hanno compromesso la viabilità e la sicurezza pubblica, richiedendo l’intervento immediato delle squadre di soccorso e delle autorità competenti.

La sospensione temporanea del traffico aereo ha evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture aeroportuali e delle reti di comunicazione in contesti di eventi meteorologici estremi, un problema sempre più pressante in un’epoca caratterizzata da cambiamenti climatici accelerati.

La gestione di crisi come questa richiede non solo una risposta rapida ed efficace, ma anche una riflessione strategica sulla resilienza delle infrastrutture, con investimenti mirati a sistemi di drenaggio più efficienti, monitoraggio meteorologico avanzato e piani di emergenza dettagliati.

Il ritorno alla normalità, sancito dall’atterraggio di un volo proveniente da Cagliari intorno alle ore 13:00, ha segnato la fine di una fase critica, ma sottolinea l’importanza cruciale di un approccio proattivo nella prevenzione e mitigazione dei rischi legati agli eventi meteorologici, garantendo la continuità operativa degli aeroporti e la sicurezza della collettività.

L’episodio solleva, inoltre, interrogativi sulle implicazioni economiche di tali interruzioni, con potenziali ripercussioni sul turismo, sul commercio e sui collegamenti internazionali.