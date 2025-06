Marconi a bordo della Vespucci: un viaggio tra innovazione e storia.

A bordo della *Amerigo Vespucci*, nave scuola simbolo della Marina Militare italiana, si è celebrato un patrimonio culturale e tecnologico di inestimabile valore: la figura di Guglielmo Marconi. La presentazione del catalogo “Guglielmo Marconi. Prove di Trasmissione”, promosso dalla Rai in occasione del bicentenario della nascita dell’inventore, in concomitanza con le significative pietre miliari del centenario della radio e del settantesimo anniversario della televisione, ha trovato la cornice ideale in un luogo che, con il suo viaggio intorno al globo, incarna l’eccellenza italiana nel mondo.La scelta della *Vespucci* non è casuale; essa rappresenta un ponte tra la tradizione marittima italiana, intrisa di spirito di scoperta e innovazione, e il genio visionario di Marconi, che ha rivoluzionato le comunicazioni a distanza. Come ha sottolineato la Sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, la nave scuola non solo porta alto il nome dell’Italia, ma è anche un veicolo per la trasmissione di un’eredità tecnologica e culturale che non si fossilizza nel passato, ma si proietta verso il futuro con rinnovato vigore.L’evento ha visto la partecipazione di figure chiave nel panorama culturale italiano, tra cui Roberto Ferrara ed Ennio Matano, curatori del catalogo, e Pier Domenico Garrone, figura di spicco nel settore della comunicazione. Il contributo di Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, ha messo in luce l’impatto mediatico del Tour Vespucci, un esempio virtuoso di marketing istituzionale che, attraverso i social media, ha generato un’impressione globale estremamente positiva, raggiungendo oltre un miliardo di visualizzazioni e un sentiment positivo pari all’88,1%.Un momento particolarmente toccante è stato il gesto di Giulia Fortunato, presidente del Comitato Marconi 150, che ha ricevuto in dono da Augusta Pallavicini un berretto appartenuto a Marconi, un oggetto di grande valore sentimentale e storico, precedentemente custodito con cura dalla famiglia Pallavicini. Questo gesto simbolico rappresenta un ritorno alla comunità nazionale di un pezzo di storia italiana, un segno tangibile del contributo inestimabile di Marconi alla scienza e alla tecnologia.L’evento non si è limitato alla celebrazione del passato, ma ha anche rappresentato un’opportunità per riflettere sull’importanza della ricerca e dell’innovazione nel presente e nel futuro, sottolineando il ruolo cruciale dell’Italia nel panorama scientifico internazionale. La figura di Guglielmo Marconi, con la sua determinazione e il suo spirito pionieristico, continua ad ispirare nuove generazioni di scienziati e ingegneri, testimoniando il potenziale umano di superare i confini e realizzare sogni apparentemente impossibili. La *Amerigo Vespucci*, in questo contesto, diventa così non solo una nave scuola, ma un vero e proprio simbolo dell’ingegno italiano e della sua capacità di proiettarsi verso nuove frontiere della conoscenza.