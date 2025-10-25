Matteotti: un’eredità di giustizia per le nuove generazioni.

L’eredità di Giacomo Matteotti, un faro di speranza e giustizia, risuona oggi più che mai, illuminando il percorso di chi lotta per un mondo equo.

La sua vita, interrotta brutalmente, incarna il sacrificio supremo in nome della libertà e della dignità umana, un monito per le nuove generazioni e un invito all’azione costante.

Come ha sottolineato la Sindaca della Città metropolitana di Genova, Silvia Salis, durante l’inaugurazione della piazza a lui intitolata a Montoggio, la giustizia non è un concetto astratto, ma un sentimento radicato nel cuore di ognuno.

Rivolgersi ai bambini e alle bambine è fondamentale per instillare in loro i principi di equità e solidarietà, per aiutarli a comprendere che la libertà, una volta conquistata, necessita di una difesa quotidiana.

La Sindaca ha offerto una lezione cruciale: la nascita del fascismo non fu un evento improvviso, ma il prodotto di un’indifferenza silenziosa, un’omissione collettiva di fronte all’ingiustizia.

La vera resistenza, infatti, non si manifesta solo con gesti eclatanti, ma con l’impegno costante a proteggere i più vulnerabili, a non voltare le spalle di fronte alle prepotenze.

L’atto di intitolare una piazza a Matteotti non è una semplice formalità, ma un impegno politico di profonda risonanza.

È un riconoscimento del suo sacrificio, un tributo alla sua voce che ha dato voce a chi non ne aveva, un simbolo tangibile della lotta per la giustizia sociale.

Il vero significato dell’impegno civile, ha spiegato la Sindaca, risiede nella capacità di intervenire attivamente di fronte all’ingiustizia, difendendo non solo chi ne è vittima, ma anche i valori fondamentali su cui si fonda una società libera e democratica.

Viviamo in un’epoca complessa, caratterizzata da interconnessioni globali e da dinamiche sociali intricate.

Ogni nostra azione, per quanto piccola possa sembrare, ha un impatto che si ripercuote a diversi livelli: sociale, politico, economico.

Per questo, la difesa dei principi di giustizia e uguaglianza non è un compito delegato a pochi eletti, ma una responsabilità condivisa da ogni cittadino.

La Sindaca ha poi tracciato un parallelo illuminante tra il bullismo, una piaga che affligge le scuole e le comunità, e le dinamiche oppressive che caratterizzano i regimi autoritari.

In entrambi i casi, si tratta di forme di prevaricazione, di abuso di potere, di violenza psicologica.

Contrastare il bullismo, quindi, non è solo un atto di cortesia o di compassione, ma un esercizio di resistenza democratica.

L’empatia, la capacità di mettersi nei panni dell’altro, la disponibilità ad aiutare chi è in difficoltà, sono gli strumenti essenziali per costruire una società più giusta e inclusiva.

L’eredità di Matteotti ci invita a non arrendersi mai di fronte alle sfide, a coltivare il coraggio di denunciare le ingiustizie, a promuovere attivamente i valori di libertà, solidarietà e rispetto per la dignità umana.

La nostra responsabilità, come cittadini e come esseri umani, è agire ogni giorno, con piccoli gesti e con grandi slanci, per costruire un futuro migliore per tutti.