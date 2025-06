Meloni a Rapallo: una visione per il futuro dell’Italia industriale.

Il discorso di Giorgia Meloni, rivolto ai giovani imprenditori riuniti a Rapallo per il convegno di Confindustria, non è un mero resoconto di azioni governative, ma una dichiarazione di intenti, una visione programmatica per il futuro economico dell’Italia. Più che un elenco di misure, si configura come un appello a riscoprire un’identità nazionale ferita da decenni di stagnazione e incertezze.La premessa è chiara: l’Italia, pur gravata da un debito storico di ritardi strutturali e difficoltà competitive, non può e non deve rinunciare al suo ruolo di protagonista nell’arena economica globale. Rinunciare significherebbe abdicare a un patrimonio di competenze, creatività e capacità produttiva che ancora oggi costituiscono il cuore pulsante del Paese.La Presidente del Consiglio non intende minimizzare le sfide che l’Italia si trova ad affrontare. Riconosce la necessità di interventi correttivi e riforme strutturali, un’opera di riordino profondo che coinvolge settori cruciali. Tuttavia, il punto focale del suo discorso non è la diagnosi dei problemi, quanto la prescrizione di una terapia ambiziosa: la riaffermazione di una politica industriale proiettata verso il futuro.Questa politica, lungi dall’essere una serie di interventi occasionali e reattivi, deve assumere i connotati di una strategia di medio e lungo periodo, capace di anticipare i cambiamenti, di intercettare le opportunità emergenti e di plasmare attivamente il futuro. Significa abbandonare la miopia del breve termine per abbracciare una visione a lungo termine, un orizzonte che va oltre il ciclo elettorale e le congiunture economiche momentanee.Si tratta di un cambio di paradigma, un invito a superare la cultura della precarietà e dell’incertezza che ha caratterizzato troppo a lungo l’economia italiana. La visione di una politica industriale solida e duratura implica investimenti mirati in ricerca e sviluppo, sostegno all’innovazione tecnologica, promozione della formazione professionale e creazione di un ambiente favorevole agli investimenti esteri e allo sviluppo di nuove imprese.La capacità di proiettarsi nel futuro non è solo una questione di risorse finanziarie, ma anche di mentalità. È necessario coltivare una cultura dell’innovazione, del rischio e della perseveranza, incoraggiare la sperimentazione e premiare il successo. È fondamentale creare un ecosistema in cui le imprese possano prosperare, collaborare e competere in un contesto di fiducia e trasparenza.In definitiva, il messaggio di Giorgia Meloni ai giovani imprenditori non è solo una promessa di sostegno governativo, ma un appello alla responsabilità collettiva, un invito a riscoprire l’orgoglio nazionale e a lavorare insieme per costruire un futuro prospero e sostenibile per l’Italia, una nazione che sappia ancora dire la sua nel mondo. La sfida è ardua, ma il potenziale è enorme.