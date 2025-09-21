Millevele e Barcolana: Nata una Potenziale Sinergia Velica

L’orizzonte della vela italiana si arricchisce di una potenziale sinergia innovativa, una visione che ambisce a trascendere le tradizionali competizioni per abbracciare un’era di collaborazione e crescita condivisa.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha presentato al Salone Nautico una proposta audace: la creazione di un “gemellaggio sportivo” tra la Millevele e la Barcolana, due eventi di spicco nel panorama velico nazionale.

L’idea non si configura come una sfida agonistica, bensì come un’opportunità per valorizzare entrambe le regate e stimolare un’ulteriore partecipazione, attrarre velisti di alto livello e promuovere un’immagine unitaria e dinamica della vela ligure e friulana.

La sindaca Salis, forte dell’esperienza consolidata della Millevele, ha tratto ispirazione dal modello della Diamond League nell’atletica, un circuito che riunisce le competizioni più prestigiose al mondo, incentivando la partecipazione degli atleti d’eccellenza.

La proposta, rivolta allo Yacht Club, agli organizzatori della Millevele e della Barcolana, prevede l’istituzione di una classifica combinata che premierà i velisti capaci di distinguersi sia nella Millevele che nella Barcol’Attraverso l’offerta