Mobilità a Genova: tra criticità, opportunità e proposte di Confindustria.

L’analisi della mobilità, sia di persone che di merci, emerge come fulcro strategico per lo sviluppo economico del territorio genovese, secondo le prospettive di Confindustria Genova. Le dinamiche attuali delineano uno scenario critico, caratterizzato da una dipendenza quasi totale dal trasporto privato per i lavoratori delle grandi imprese. Un dato significativo rivela che l’81% dei dipendenti si affida all’auto o alla moto per il tragitto casa-lavoro, evidenziando una carenza strutturale nell’offerta di alternative di mobilità sostenibile e incentivante.Tuttavia, l’indagine condotta tra le aziende associate svela un potenziale inespresso. Un’ampia fetta, pari al 74%, dimostrerebbe una propensione al cambiamento, manifestando disponibilità a optare per il trasporto pubblico qualora venissero soddisfatte specifiche esigenze. Queste non sono legate primariamente al costo del servizio, ma piuttosto alla sua efficacia e qualità. Si tratta di garantire connettività più robuste e capillari, orari flessibili e adeguati alle esigenze lavorative, e standard di comfort elevati.La problematica si acuisce in aree cruciali per l’economia genovese, quali il centro direzionale di San Benigno, la Valle Scrivia, il polo industriale di Campi e il complesso di Erzelli. In queste zone, l’assenza di valide alternative al trasporto privato genera un ingorgo di problematiche, tra cui congestione del traffico, impatto ambientale negativo e riduzione della produttività dovuta ai tempi di percorrenza prolungati. Un approccio integrato, che combini investimenti infrastrutturali, incentivi economici e campagne di sensibilizzazione, si configura come imperativo per incentivare una transizione verso modelli di mobilità più efficienti e rispettosi dell’ambiente.Parallelamente, la logistica del trasporto merci rappresenta un altro nodo cruciale da affrontare. Confindustria Genova pone l’accento sulla necessità di ottimizzare la gestione degli accessi dei mezzi pesanti ai porti, proponendo un sistema di preavviso di arrivo. Questa soluzione, basata su una sorta di gestione cadenzata dei flussi, mira a scongiurare la contemporanea saturazione dei nodi autostradali e portuali, evitando così un’aggressione massiccia delle infrastrutture e riducendo i tempi di attesa per i trasportatori. L’implementazione di un sistema di questo tipo non solo migliorerebbe l’efficienza del trasporto merci, ma contribuirebbe anche a ridurre l’impatto ambientale e i costi operativi per le aziende.In sintesi, la sfida per il futuro di Genova risiede nella capacità di trasformare le attuali criticità in opportunità di sviluppo, promuovendo una mobilità integrata, efficiente e sostenibile, che coinvolga attivamente tutti gli stakeholder economici e sociali.