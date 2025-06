Mobilità Nord-Ovest: Liguria, Piemonte e Lombardia per un sistema ferroviario integrato

A Tortona, fulcro strategico lungo l’asse ferroviario che connette Liguria, Piemonte e Lombardia, si è concluso un incontro cruciale tra rappresentanti istituzionali e operatori ferroviari. L’assessore ai Trasporti ligure Marco Scajola, affiancato dai colleghi piemontese Marco Gabusi e lombardo Franco Lucente, insieme a delegati di Trenitalia, Rfi, Trenord e dell’Agenzia per la mobilità piemontese, hanno dato avvio a una fase di pianificazione integrata volta a ridisegnare il futuro della mobilità ferroviaria nel Nord-Ovest.L’incontro, frutto di un dialogo in corso da diversi mesi, mira a superare le tradizionali compartimentazioni regionali e a costruire un sistema ferroviario omogeneo e performante. L’obiettivo primario non è semplicemente migliorare i collegamenti, ma promuovere una vera e propria “integrazione territoriale”, facilitando gli spostamenti di lavoratori, studenti, turisti e residenti, e incentivando lo sviluppo economico e culturale delle aree coinvolte.La Liguria, in particolare, punta a rafforzare le tratte Genova-Milano, riconoscendo l’importanza cruciale dei flussi di persone e merci che attraversano la regione. Ma l’ambizione è più ampia: creare un’offerta di trasporto che risponda alle esigenze di chi, proveniente da Lombardia e Piemonte, desidera raggiungere facilmente le coste ligure o esplorare le sue risorse.L’assessore Gabusi ha sottolineato come questo sforzo di coordinamento rappresenti un tassello fondamentale per la coesione regionale, riducendo le disparità di accesso ai servizi e valorizzando il patrimonio culturale e produttivo del Monferrato e delle aree limitrofe. Un sistema di trasporti efficiente è infatti un potente motore di sviluppo equo e sostenibile.Per la Lombardia, l’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di potenziamento del trasporto ferroviario, con un focus specifico sui collegamenti tra Milano, Genova e il basso Piemonte. L’obiettivo è creare un’offerta sempre più moderna e orientata all’utente, che integri le nuove tecnologie e risponda alle sfide della mobilità del futuro, contribuendo a rendere il trasporto ferroviario un pilastro centrale dell’economia e della qualità della vita.Il risultato di questo lavoro sinergico si concretizzerà con la firma, entro luglio, di un protocollo d’intesa che formalizzerà gli accordi raggiunti e darà mandato alle strutture tecniche di elaborare un quadro orario ferroviario futuro, capace di garantire maggiore frequenza, puntualità e comfort per i passeggeri. Si tratta di un passo importante verso un modello di mobilità ferroviaria più integrato, resiliente e al servizio del territorio. La visione è quella di un sistema ferroviario che non sia più una serie di tratte regionali isolate, ma un’infrastruttura strategica per l’intero Nord Italia, capace di promuovere la crescita economica, la coesione sociale e la sostenibilità ambientale.