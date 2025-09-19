Monza: test di resilienza per la blucerchiata, difesa in emergenza

L’avventura blucerchiata si presenta come un banco di prova, un esperimento in corso che necessita di verifica sul campo.

Le parole del tecnico Massimo Donati, in vista della delicata trasferta a Monza, delineano un approccio pragmatico e focalizzato sull’azione, piuttosto che sulle giustificazioni.

Superato lo sterile rituale delle lode all’impegno profuso in allenamento, l’attenzione si concentra sull’adattamento e l’evoluzione strategica.

La difesa, fulcro di preoccupazioni, mostra evidenti vulnerabilità accentuate da indisponibilità.

L’assenza di Ferrari, a causa di un inconveniente fisico, si aggiunge a quella di Malanca, infortunato.

Tuttavia, l’allenatore sottolinea la necessità di una risposta corale, di un’attitudine proattiva, rinnegando la passività e abbracciando la resilienza.

La sfida, in questo contesto, non è solo recuperare punti, ma ricostruire una solida identità difensiva.

La scelta di Ghidotti come portiere titolare riflette una fiducia incondizionata, mentre l’opportunità concessa a Coucke rappresenta un investimento nel suo potenziale, un riconoscimento delle sue qualità e una volontà di affinare le sue aree di miglioramento.

La presenza di Ravaglia completa un terzetto di portieri di sicuro affidamento, testimonianza di una profondità di organico che può rivelarsi determinante nel corso della stagione.

L’analisi dei gol subiti rivela un dato allarmante: la stragrande maggioranza deriva da situazioni di palla inattiva, suggerendo debolezze nell’organizzazione e nella reattività in queste fasi di gioco.

Nonostante una lettura tattica che non evidenzia sofferenze marcate in fase di possesso o transizione, il dato è un campanello d’allarme che richiede un intervento mirato.

La partita, quindi, si prospetta come un test di carattere e di mentalità.

È imperativo che ogni elemento, dai più esperti ai nuovi arrivati, si assuma la responsabilità di indirizzare la squadra verso un percorso di crescita.

L’atteggiamento da adottare è quello dell’azione, dell’impegno costante e del rifiuto di auto-commiserazione.

Non c’è spazio per i rimpianti, solo per la determinazione a trasformare la difficoltà in opportunità, a plasmare la propria identità attraverso la battaglia sportiva.

La squadra è chiamata a dimostrare, sul rettangolo verde, la capacità di rialzarsi, di reagire e di interpretare la sfida come un motore di cambiamento e di progresso.