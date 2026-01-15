Nada Cella: la giustizia tarda, il dolore resta a Chiavari.

Il peso del lutto, ancora vivo a Chiavari, si mescola all’amara dolcezza di una giustizia tardiva.

Antonella Delfino Pesce, criminologa esperta in profili psicologici e dinamiche criminali, si mostra visibilmente commossa, testimoniando la reazione di Silvana Smaniotto, madre di Nada Cella, al pronunciarsi della sentenza di condanna a ventiquattro anni per Anna Lucia Cecere, l’ex insegnante riconosciuta colpevole dell’omicidio della giovane segretaria Nada Cella, avvenuto nel maggio del 1996.

La vicenda, rimasta irrisolta per un quarto di secolo, ha visto una inaspettata riapertura nel 2021, grazie all’approfondimento degli archivi processuali ad opera della stessa Delfino Pesce, affiancata dall’avvocata Sabrina Franzone, rappresentante legale della famiglia Cella.

La revisione dei documenti, un lavoro minuzioso e impellente, ha innescato una “deflagrazione emotiva”, come la definisce la criminologa, una presa di coscienza graduale e sconvolgente che ha scosso profondamente tutte le parti coinvolte.

Per Silvana Smaniotto, il verdetto rappresenta un’onda di sentimenti contrastanti.

“Non ci credo”, ha ripetuto, sopraffatta da un dolore atavico e dalla difficoltà di accettare la conclusione di un incubo che ha segnato indelebilmente la sua esistenza.

Anche Delfino Pesce ha espresso incredulità iniziale, riflettendo la complessità di una verità che emerge dopo anni di oblio.

La criminologa sottolinea con tristezza che l’evento non merita celebrazioni.

La perdita di Nada Cella, strappata alla vita a soli venticinque anni, ha causato la morte del padre per dolore e ha inflitto a Silvana Smaniotto una pena non meno severa di una condanna all’ergastolo, quella di un dolore inesauribile.

Pur nell’amarezza della giustizia ritardata, emerge un riconoscimento sincero al lavoro della Procura, definita “eccezionale” per la perseveranza e l’impegno profusi nella ricerca della verità.

La vicenda si configura come un monito: la giustizia, seppur lenta e travagliata, può ancora farsi valere, anche a distanza di decenni, ma il prezzo da pagare è sempre troppo alto, misurato in vite spezzate e famiglie distrutte.

La giustizia, in questo caso, non può cancellare il dolore, ma può restituire un barlume di speranza in un futuro, per quanto segnato, di pace e di ricordo.