Nicholas, 24 anni, guida con i piedi: una storia di coraggio e indipendenza.

Nicholas Deplano, ventiquattro anni e una determinazione incrollabile, ha infranto una barriera, un confine sottile ma significativo nel panorama della mobilità ligure e nazionale.

Residente a Badalucco, Nicholas, nato senza arti superiori, ha conseguito la patente di guida, un traguardo che trascende la semplice abilitazione alla guida, rappresentando una vittoria sulla disabilità e un’affermazione di autonomia personale.

La notizia risuona come un’eccezione stimolante, un caso quasi inedito in Liguria e tra i più rari in Italia: un automobilista che utilizza esclusivamente i piedi per governare un veicolo.

La destrezza di Nicholas è sorprendente: il piede sinistro si fa carico della tenuta del volante, mentre quello destro coordina l’accelerazione e la frenata, un balletto di precisione sviluppato attraverso anni di allenamento e adattamento.

Il cambio automatico è un elemento imprescindibile di questa configurazione, progettata per massimizzare la sua capacità di controllo.

Il percorso verso questo risultato non è stato lineare, bensì costellato di ostacoli burocratici e sfide tecniche.

La particolarità della sua condizione ha inizialmente disorientato le commissioni mediche, richiedendo soluzioni innovative e personalizzate.

L’adattamento del veicolo è stato un processo complesso, che ha richiesto la valutazione di diverse opzioni fino alla definizione della configurazione ottimale.

Per la guida, Nicholas utilizza una Kia Picanto del 2022, acquistata con un investimento anticipato, necessaria per la preparazione alla scuola guida.

Il costo elevato delle modifiche, che si aggira intorno ai novemila euro, ha reso impraticabile la richiesta di un veicolo specifico per l’addestramento.

“Questo è un punto di svolta nella mia vita,” dichiara Nicholas, esprimendo un senso di liberazione e indipendenza.

Fino ad oggi, ogni suo spostamento dipendeva dall’aiuto di suo padre o di amici.

Questa nuova autonomia apre prospettive inedite, permettendogli di gestire in maniera più efficiente la sua attività professionale.

Nicholas è un talentuoso DJ e producer, attivo soprattutto nella provincia di Imperia.

La possibilità di muoversi liberamente gli consentirà di accettare più ingaggi e di ampliare la sua rete professionale.

Il cammino è stato arduo, segnato da momenti di scoraggiamento, ma la sua perseveranza, supportata dall’amore e dall’incoraggiamento dei genitori, lo ha portato a superare ogni difficoltà.

Il sogno nel cassetto, ambizioso e stimolante, è quello di cimentarsi come copilota in un rally, affiancando il fratello Christian in una sfida adrenalinica che testimonierebbe non solo la sua abilità di guida, ma anche la sua capacità di superare i propri limiti e di ispirare gli altri.