Nuova Giunta Comunale a Genova: deleghe e priorità al centro

La nuova Giunta Comunale di Genova: un quadro di responsabilità e priorità strategicheLa recente pubblicazione del decreto di nomina dei membri della Giunta Comunale di Genova, a seguito della presentazione di lunedì, definisce con precisione le deleghe e le responsabilità assegnate a ciascun assessore. Questo atto programmatico, cruciale per l’operato dell’amministrazione, delinea un approccio articolato e focalizzato su temi chiave per lo sviluppo e il benessere della città.La Sindaca Salis ha scelto di mantenere per sé la guida di aree strategiche, inclusi gli Organi Istituzionali, la Comunicazione, lo Sport, i Grandi Eventi, le Relazioni Internazionali, le sponsorizzazioni, la tutela del benessere animale e delle politiche per la gioventù. Questa scelta sottolinea l’importanza attribuita a una comunicazione efficace, alla promozione dell’immagine della città a livello internazionale e alla creazione di eventi che stimolino l’economia e l’attrazione turistica.Il Vicesindaco Alessandro Terrile si assume un ruolo centrale, con un portfolio di deleghe di notevole importanza. La gestione del Bilancio, l’indirizzo strategico e il controllo delle società partecipate, con particolare attenzione a Iren spa e al servizio idrico integrato, rappresentano una sfida complessa che richiede competenze specifiche e una visione a lungo termine. L’assunzione di responsabilità operative su società cruciali come Bagni Marina Genovese e FSU spa evidenzia l’intenzione di ottimizzare l’efficienza e la sostenibilità di tali realtà. L’ampia gamma di deleghe include, inoltre, politiche tributarie, appalti e la promozione dello sviluppo economico sostenibile, testimoniando un impegno verso la crescita inclusiva e la lotta all’evasione fiscale.L’Assessora Tiziana Beghin si focalizza sul tessuto economico locale con le deleghe a Commercio, Artigianato, Mercati e Fiere, promuovendo l’attrattività turistica e la valorizzazione del marketing territoriale e dei fondi europei. L’Assessora Rita Bruzzone guida le politiche educative e sociali, con un’attenzione particolare alla formazione, al diritto all’istruzione, al coordinamento dell’edilizia scolastica, alla valorizzazione delle sinergie con il mondo universitario e alla promozione dell’inclusione e della parità di genere. L’Assessora Francesca Coppola assume la guida dell’Urbanistica, con un focus sulla riqualificazione dei centri storici, la cura del verde pubblico e la promozione di soluzioni innovative come la “città dei 15 minuti”. Massimo Ferrante gestisce Lavori Pubblici e il coordinamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, con un’attenzione particolare alla manutenzione del patrimonio culturale e alla gestione dei fondi del PNRR. L’Assessora Cristina Lodi si occupa del Welfare, dei servizi sociali e della tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, mentre Giacomo Montanari si focalizza sulla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città. Davide Patrone gestisce le politiche abitative e promuove la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative, mentre Silvia Pericu si occupa di Ambiente, ciclo dei rifiuti e transizione ecologica. Emilio Robotti si occupa della mobilità sostenibile, del trasporto pubblico e della gestione dei servizi demografici, mentre Arianna Viscogliosi è responsabile della sicurezza urbana e della polizia locale.L’episodio segnalato dall’ex assessora Paola Bordilli, relativo alla temporanea assenza del provvedimento sui sistemi informatici comunali, evidenzia l’importanza di una trasparenza e accessibilità delle informazioni per tutti gli attori coinvolti nell’amministrazione pubblica. La rapida risoluzione di tale inconveniente sottolinea l’impegno verso un’amministrazione aperta e reattiva alle esigenze di comunicazione.Questa nuova Giunta Comunale, con la sua articolata suddivisione di responsabilità, si presenta come un organo di governo proiettato verso il futuro, con l’obiettivo di affrontare le sfide complesse che attendono Genova e di garantire un miglioramento continuo della qualità della vita per tutti i suoi cittadini.