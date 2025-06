Nuovo binario a La Spezia: più spazio per il Cinque Terre Express

Domenica 15 giugno inaugrazione di un’opera strategica per il sistema di trasporto ligure: il nuovo binario 1 Nord della stazione ferroviaria di La Spezia Migliarina, interamente dedicato al Cinque Terre Express. Questa iniziativa, frutto di un investimento di 15 milioni di euro da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), rappresenta una risposta concreta alle crescenti sfide poste dal turismo di massa che affolla lo scalo ferroviario della Spezia Centrale, soprattutto durante i mesi estivi.Il nodo spezzino, cruciale per i collegamenti verso i borghi delle Cinque Terre e il Parco Nazionale, si trovava a un punto di saturazione. La pressione esercitata dal flusso turistico, combinata con il traffico pendolare e le esigenze logistiche, aveva generato criticità operative e congestioni che impattavano negativamente sulla qualità del servizio. Il nuovo binario, lungo 250 metri, progetta e realizzato secondo gli standard europei di accessibilità, costituisce un intervento mirato a decongestionare la stazione centrale, ottimizzando i flussi di persone e merci.”Questo investimento non è solo la realizzazione di un binario aggiuntivo, ma un potenziale propulsore per l’intero nodo spezzino,” spiega Gabriele Ticci, responsabile della direzione operativa infrastrutture territoriale di Firenze di RFI. La riqualificazione ha coinvolto non solo la costruzione del binario, ma anche un aggiornamento completo dell’armamento ferroviario, dei sistemi tecnologici, degli impianti di trazione elettrica e dei sistemi di sicurezza, garantendo un livello di efficienza e affidabilità all’avanguardia. Il binario sarà utilizzato quotidianamente da 35 treni, liberando risorse umane e infrastrutturali per il servizio alla Spezia Centrale.Il Comune della Spezia ha affiancato l’intervento ferroviario con un piano di sviluppo urbano, realizzando un parcheggio di nuova concezione, con aree dedicate ai pullman turistici, per un investimento di circa 2 milioni di euro. Questa soluzione mira a mitigare l’impatto negativo del traffico veicolare sul centro urbano, riducendo le emissioni inquinanti e migliorando la qualità della vita dei residenti. L’amministrazione comunale guarda al futuro, immaginando un collegamento a più ampio respiro: “Questo è un passo verso un potenziale futuro di metropolitana leggera che colleghi l’intera provincia, da Levante a Luni,” sottolinea il sindaco Pierluigi Peracchini. L’intervento si inserisce in una visione di mobilità sostenibile e integrata.Il direttore Liguria di Trenitalia, Tiziano Savini, evidenzia come la nuova fermata a Migliarina si aggiunga a un’ampia rete di collegamenti, rafforzando la capacità di Trenitalia di servire l’intera regione. In questo modo, la stazione centrale potrà concentrare le proprie risorse per meglio servire i pendolari e il traffico locale, non esclusivamente legato al turismo. Marco Scajola, assessore regionale, sottolinea l’importanza di questo intervento come passo avanti verso una mobilità più efficiente e accessibile per tutti. A breve sarà completato il percorso pedonale che consentirà un accesso più agevole e sicuro al nuovo binario, concludendo il progetto con un ulteriore miglioramento dell’esperienza dei viaggiatori. L’opera rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale della Liguria e per la valorizzazione del suo patrimonio turistico.