Nuovo impianto sportivo a Cicagna: un traguardo per lo sport ligure

Oggi, a Cicagna, nel cuore della Val Fontanabuona, si è concretizzato un importante traguardo per la comunità sportiva ligure: l’inaugurazione dell’impianto sportivo Roberto Piombo, frutto di un investimento complessivo di 537.000 euro.

L’opera, finanziata in gran parte attraverso il Fondo Strategico Regionale, rappresenta non solo un miglioramento tangibile per gli impianti sportivi locali, ma anche un segnale forte dell’impegno della Regione Liguria verso lo sviluppo del territorio attraverso lo sport.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro, il sindaco Marco Limoncini e il presidente della LND-FIGC Liguria, Giulio Ivaldi, testimoniando l’importanza di una sinergia tra enti locali, istituzioni sportive e comunità.

L’intervento di riqualificazione, lungamente atteso, si configura come un tassello fondamentale all’interno di un piano più ampio di valorizzazione delle strutture sportive liguri, iniziato con l’anno europeo dello sport nel 2025, quando la regione ha investito ben 11 milioni di euro in progetti di questo tipo.

L’assessore Ferro ha sottolineato come questo progetto sia il primo ad essere completato in vista del 2026, evidenziando la volontà di consolidare le pratiche virtuose intraprese e di rafforzare la collaborazione con i comuni per un sistema sportivo regionale sempre più efficiente e strutturale.

Il cuore dell’intervento risiede nella completa sostituzione del manto in erba artificiale del campo da calcio a undici, obsoleto e non conforme ai moderni standard di sicurezza e prestazione richiesti dalla Federazione Italiana Gioco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti.

