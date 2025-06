Nuovo Ospedale Felettino: Avanza il Cantiere, Simbolo di Progresso.

Il complesso intervento di realizzazione del nuovo polo ospedaliero del Felettino, destinato a diventare il punto di riferimento sanitario per l’intera provincia della Spezia e per il Levante ligure, procede con un ritmo concordante con le previsioni temporali stabilite. L’avanzamento dei lavori, costantemente monitorato e comunicato dal Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, evidenzia un’opera in divenire, frutto di un’ingegneria complessa e di una visione strategica per il futuro della sanità locale.La fase cruciale relativa alla realizzazione della stecca 1, elemento portante fondamentale per la stabilità dell’intera struttura, è stata recentemente conclusa con il completamento dell’intelaiatura in acciaio. Questo componente, essenziale per garantire la robustezza e la sicurezza dell’edificio, ha visto la posa in opera di centinaia di tonnellate di acciaio, assemblate con precisione e seguendo rigorosi protocolli di controllo qualità. L’attenzione al dettaglio e la competenza del team di operai e ingegneri coinvolti hanno permesso di superare le sfide poste dalla conformazione del terreno e dalle condizioni meteorologiche, assicurando la conformità del progetto agli standard più elevati.Parallelamente al consolidamento delle fondazioni, si è avviata la preparazione della stecca 3, un altro macro-settore del futuro ospedale. In questa area, il team di costruzione sta procedendo con l’installazione delle strutture portanti verticali, elementi chiave per la definizione della volumetria e della funzionalità del reparto ospedaliero. La simultaneità di queste attività, che richiedono un’organizzazione logistica accurata e una gestione efficiente delle risorse umane e materiali, testimonia la complessità dell’opera e l’impegno profuso per accelerare i tempi di realizzazione.Il nuovo polo ospedaliero, concepito come un moderno complesso multifunzionale, non si limiterà a fornire servizi sanitari all’avanguardia, ma si integrerà armoniosamente con il contesto ambientale circostante. L’attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica è parte integrante del progetto, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dell’edificio e di creare un ambiente di lavoro confortevole e sicuro per il personale sanitario e accogliente per i pazienti. Si punta all’adozione di sistemi di gestione intelligente, tecnologie innovative per la diagnostica e la terapia e una configurazione degli spazi che favorisca la comunicazione e la collaborazione tra i diversi reparti. L’investimento nella sanità rappresenta un impegno concreto verso il benessere della comunità e un fattore chiave per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Il Felettino si appresta a diventare un simbolo di progresso e di speranza per il futuro della provincia della Spezia.