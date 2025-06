Nuovo Presidente Confcommercio Liguria: Cavo punta su imprese e territorio

La Confederazione Commercianti, Artigiani e Piccole Imprese di Liguria (Confcommercio Liguria) ha eletto Alessandro Cavo alla presidenza, segnando una nuova fase per l’associazione e per l’economia regionale. Cavo, imprenditore genovese radicato nella tradizione dolciaria e della ristorazione da cinque generazioni, assume la carica subentrando a Enrico Lupi, precedentemente a capo dell’associazione. La nomina di Cavo sottolinea la continuità e l’innovazione che l’organizzazione intende perseguire.Il nuovo direttivo, caratterizzato da un’ampia rappresentatività territoriale, vede Enrico Schiappapietra (Savona) come Vicepresidente Vicario, mentre Sergio Camaiora (La Spezia) ed Enrico Lupi (Imperia) ricoprono il ruolo di Vicepresidenti, garantendo un’azione coesa e distribuita sul territorio. Questa composizione riflette l’importanza di un approccio inclusivo e collaborativo, essenziale per affrontare le sfide complesse che il tessuto economico ligure presenta.Confcommercio Liguria agisce come voce e motore di un ecosistema imprenditoriale vasto e diversificato, comprendendo migliaia di attività operative nei settori chiave del commercio al dettaglio e all’ingrosso, del turismo in tutte le sue declinazioni, dei servizi alla persona e alle imprese, della logistica e del trasporto, oltre a supportare le libere professioni. La sua rilevanza economica è innegabile: i settori rappresentati contribuiscono in modo sostanziale al Prodotto Interno Lordo regionale, che si stima intorno al 40%, e impiegano circa 200.000 lavoratori, consolidando il ruolo cruciale di queste attività per la prosperità e la coesione sociale della Liguria.Il nuovo presidente Cavo ha delineato un ambizioso programma di azione, focalizzato su pilastri strategici per la crescita sostenibile del territorio. Tra le priorità assolute vi è l’urgente necessità di un rinnovato impegno da parte della Regione Liguria, finalizzato a rafforzare e ampliare le misure di sostegno alle imprese, con particolare attenzione alle realtà dell’entroterra, che rappresentano un patrimonio inestimabile per la valorizzazione del territorio e il contrasto allo spopolamento. La valorizzazione dell’entroterra non è solo questione di sviluppo economico, ma anche di salvaguardia dell’identità culturale e del capitale umano che lo caratterizza.Altrettanto cruciale è la richiesta di interventi mirati e costanti da parte delle istituzioni per la realizzazione di infrastrutture moderne e sostenibili, considerate elementi imprescindibili per migliorare la competitività regionale. Il completamento del Terzo Valico ferroviario emerge come progetto strategico prioritario, destinato a potenziare i collegamenti e a favorire lo sviluppo del trasporto di merci e persone, con benefici diffusi su tutto il territorio.La semplificazione burocratica e la digitalizzazione dei processi amministrativi rappresentano un ulteriore obiettivo chiave, finalizzato a migliorare l’interazione tra imprese e pubblica amministrazione, riducendo gli oneri e i tempi necessari per l’adempimento degli obblighi.Infine, Cavo ha sottolineato l’importanza di investire in formazione professionale e nell’inserimento lavorativo, con un focus specifico sui giovani e sull’adeguamento delle competenze al mutare delle esigenze del mercato del lavoro, promuovendo una transizione verso un’economia più inclusiva e orientata al futuro. L’attenzione alla formazione continua e all’innovazione tecnologica si configura come un investimento strategico per il capitale umano e per la competitività delle imprese ligure.