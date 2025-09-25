Occupazione all’Università: Disonore e Attacco alla Democrazia

L’occupazione studentesca del rettorato all’Università di Genova ha scatenato un’ondata di sconcerto e preoccupazione, culminata in gesti che rappresentano una profonda offesa al senso di rispetto e alla legalità che devono animare la convivenza civile.

L’affissione di immagini della Presidente del Consiglio, del Ministro dell’Istruzione e del Rettore, trasformate in bersagli per espressioni di protesta, solleva interrogativi cruciali sul limite tra diritto di manifestazione e vilipendio delle istituzioni.

La denuncia presentata dall’Ateneo è una risposta doverosa, ma insufficiente.

È imperativo che l’intera classe politica si schieri senza ambiguità contro questi comportamenti, altrimenti il rischio è di alimentare un clima di tensione che mina le fondamenta stesse del dialogo e della democrazia.

La reazione unanime delle forze politiche non è solo auspicabile, ma necessaria per disinnescare la spirale di rabbia e dissenso che rischia di offuscare la ragionevolezza e la ricerca di soluzioni condivise.

L’episodio evidenzia, inoltre, una questione più ampia che riguarda il ruolo e la percezione delle istituzioni nel dibattito pubblico.

L’Università, luogo per antonomasia dedicato alla ricerca, all’apprendimento e al confronto critico, non può trasformarsi in teatro di intimidazioni e violenze.

Il diritto di esprimere dissenso, pur essendo un pilastro della democrazia, non può giustificare atti che ledono la dignità dei rappresentanti eletti e delle figure apicali delle istituzioni accademiche.

L’intervento dell’Assessore Regionale all’Università Simona Ferro, che esprime la ferma condanna a nome della Regione Liguria, sottolinea la gravità della situazione.

La libertà di pensiero e la possibilità di contestare le scelte politiche sono diritti inalienabili, ma devono essere esercitati nel rispetto dei principi fondamentali della convivenza civile.

L’atto di solidarietà nei confronti del Ministro Bernini e del Rettore Delfino riflette l’impegno della Giunta regionale a difendere il ruolo delle istituzioni e a garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i cittadini.

Questo incidente deve spingere a una riflessione più profonda sul significato della responsabilità civica e sull’importanza di preservare il rispetto reciproco, anche e soprattutto nei momenti di forte dissenso.

La tutela delle istituzioni non è solo un obbligo legale, ma un dovere morale che coinvolge ogni singolo individuo e che mira a garantire la stabilità e il progresso della società.

Un’azione decisa contro questi gesti irrispettosi è fondamentale per riaffermare i valori della legalità e della convivenza pacifica.