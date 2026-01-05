Ocean Viking a Savona: un viaggio, un appello all’Europa.

All’alba di una nuova giornata, l’imbarcazione Ocean Viking, bandiera dell’impegno umanitario di SOS Mediterranee, ha ormeggiato nel porto di Savona, portando con sé la testimonianza di una tragedia in continuo svolgimento nel cuore del Mediterraneo.

A bordo, 33 persone, sopravvissuti a un viaggio disperato, hanno ricevuto l’assistenza immediata di operatori sanitari e personale di accoglienza, in attesa di un percorso di supporto più strutturato nelle strutture liguri dedicate all’assistenza dei minori non accompagnati e dei richiedenti protezione internazionale.

L’evento non si isola, bensì si inserisce in un quadro di interventi incessanti, come evidenziato dall’organizzazione stessa.

Solo pochi giorni prima, il 31 dicembre, l’Ocean Viking aveva partecipato al trasbordo di 33 persone precedentemente bloccate sulla nave ‘Maridive703’, in condizioni di estrema vulnerabilità.

La denuncia di SOS Mediterranee, diffusa attraverso i canali social, rivela una realtà ancora più drammatica: ulteriori 75 persone sarebbero state forzatamente riportate in Tunisia, privandole della speranza di un salvataggio.

L’impegno continuo dell’Ocean Viking è costellato di ostacoli.

La risposta a un successivo appello proveniente da ‘Alarmphone’, che segnalava 60 persone in pericolo su un’imbarcazione precaria, si è conclusa con un ordine di allontanamento imposto dalla Guardia Costiera libica, interrompendo di fatto un potenziale intervento di soccorso.

Questa situazione, purtroppo ricorrente, mette in luce le complesse dinamiche geopolitiche e le responsabilità condivise nella gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale.

SOS Mediterranee, con fermezza, denuncia l’azione di respingimento come una palese violazione del diritto marittimo internazionale, un principio cardine che impone l’obbligo di soccorso in mare.

L’associazione rivolge un appello all’Europa, esortandola ad assumere un ruolo attivo nella tutela della legalità, non rimanendo spettatrice silenziosa di pratiche che violano i diritti umani e compromettono la dignità delle persone in fuga da conflitti, povertà e persecuzioni.

La crisi migratoria nel Mediterraneo non è solo un problema di confine, ma una sfida umanitaria che richiede una risposta europea coesa, basata sulla solidarietà, sulla responsabilità condivisa e sul rispetto dei diritti fondamentali di ogni individuo.

Il silenzio, in questo contesto, è complice.