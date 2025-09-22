Odore nauseabondo a Genova: indagine aperta e cittadini esasperati.

Un’onda di scompiglio si propaga tra i residenti di Foce e Albaro, quartieri genovesi affacciati sul mare, investiti per settimane da un’inspiegabile effluvia nauseabonda.

Lungi dall’essere un mero disagio olfattivo, l’evento ha generato un’angoscia diffusa, costringendo le famiglie a sigillare le abitazioni, imprigionando l’aria all’interno e amplificando il senso di impotenza.

L’ondata di lamentele, culminata in decine di chiamate alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco e segnalazioni al Municipio Centro Levante, ha infine mobilitato la Procura di Genova.

Il Pubblico Ministero Andrea Ranalli, con il coordinamento dell’aggiunto Federico Manotti, ha aperto un fascicolo di indagine esplorativa, configurato come modello 45 – uno strumento processuale flessibile volto a investigare fenomeni complessi senza preconcetti su possibili responsabilità.

L’iniziativa, seppur priva di immediate accuse, denota la gravità percepita della situazione e l’urgenza di una risposta autorevole.

Anna Palmieri, Presidente del Municipio Centro Levante, ha sollevato con forza il disagio dei cittadini, esprimendo il profondo malcontento per la mancanza di risposte concrete.

L’ispezione al depuratore di Punta Vagno, inizialmente auspicata, si è rivelata inconcludente, alimentando ulteriormente la frustrazione e l’incertezza.

La richiesta di Palmieri non si limita a un semplice accertamento della fonte dell’odore, ma si estende a una spiegazione chiara e trasparente di ciò che i cittadini stanno respirando, un diritto fondamentale alla salute e all’informazione.

La vicenda solleva questioni cruciali relative alla tutela ambientale, alla gestione dei rifiuti e alla responsabilità delle istituzioni.

Al di là dell’identificazione della fonte primaria dell’effluvia – che potrebbe derivare da processi industriali, smaltimento improprio di rifiuti organici o malfunzionamenti degli impianti di depurazione – è necessario un’analisi approfondita delle cause scatenanti, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, delle correnti marine e delle dinamiche ambientali locali.

L’intervento della Procura, delegando Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Ligure) e la Polizia Locale, è un passo importante verso la ricerca della verità, ma richiede un impegno costante e una collaborazione sinergica tra le diverse istituzioni coinvolte.

La trasparenza nelle comunicazioni, l’adozione di protocolli di monitoraggio ambientali efficaci e l’implementazione di misure correttive tempestive sono elementi imprescindibili per ripristinare la fiducia dei cittadini e prevenire il ripetersi di simili eventi, che minano la qualità della vita e l’immagine del territorio.

La vicenda, quindi, non è solo un problema di odori sgradevoli, ma una sfida complessa che interpella l’intera comunità genovese e la sua capacità di affrontare le problematiche ambientali con responsabilità e lungimiranza.