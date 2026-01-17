Omicidio Borrelli: Riapre il caso, indaga il carrozziere.

Un caso di cronaca nera rimasto irrisolto per trent’anni, ora rispunta al centro dell’attenzione giudiziaria: si tratta dell’omicidio di Luigia Borrelli, avvenuto nel 1995 a Genova, in un contesto di marginalità sociale e di precarietà economica.

La Procura della Repubblica, guidata dalla dott.ssa Patrizia Petruzziello, ha concluso le indagini, individuando in Fortunato Verduci, un carrozziere sessantaseienne, il presunto responsabile di questo efferato delitto.

L’accusa formulata a carico di Verduci è di omicidio pluriaggravato, unitamente a rapina aggravata, e si arricchisce di ulteriori capi d’imputazione che emergono da recenti indagini complementari.

In particolare, Verduci è accusato di furto aggravato ai danni della sua compagna, presunto responsabile di aver sottratto e alienato gioielli di sua proprietà, trasformando beni illecitamente acquisiti in liquidità tramite una agenzia di pegno.

Questi reati più recenti, se confermati, delineano un quadro di comportamento recidivo e di una spregiudicatezza che amplifica la gravità delle accuse.

Nonostante l’esistenza di indizi considerati “granitici” dalla Procura, che si basano su un profilo genetico estratto da una macchia di sangue rinvenuta sulla scena del crimine e risultato compatibile con quello di un parente ristretto attualmente detenuto, Fortunato Verduci non è stato sottoposto a misure cautelari.

La decisione, condivisa dal Giudice per le Indagini Preliminari, dalla Corte d’Appello e dalla Corte di Cassazione, riflette la complessità di procedere in giudizio per fatti risalenti a un arco temporale così ampio, sollevando interrogativi sulla prescrittibilità del reato e sulla validità probatoria di prove raccolte a distanza di decenni.

Il caso solleva inoltre una riflessione più ampia sulla giustizia, che deve bilanciare l’esigenza di accertare la verità e di punire i colpevoli con i principi fondamentali che ne regolano l’applicazione.

Secondo la ricostruzione accusatoria, Verduci, afflitto da problematiche di ludopatia e gravato da debiti, avrebbe colpito Luigia Borrelli, figura complessa, operante ai margini della società, con una violenza inaudita, culminata nell’utilizzo di un trapano per porre fine alla sua vita.

La brutalità del gesto, unita alla complessità del contesto sociale in cui si è consumato il delitto, evidenzia una profonda crisi di valori e una disumanizzazione che ha portato alla perdita della vita di una persona.

La famiglia di Luigia Borrelli, assistita dall’avv. Rachele De Stefanis, attende ora con speranza che la giustizia faccia il suo corso, cercando di lenire il dolore di una perdita che ha segnato profondamente le loro vite.

Fortunato Verduci, difeso dagli avvocati Emanuele Canepa e Andrea Volpe, avrà venti giorni per esercitare il diritto di replica, esprimendo la sua versione dei fatti prima che la Procura formuli la richiesta di rinvio a giudizio.

Il processo si preannuncia complesso e ricco di implicazioni legali e morali, destinato a riaccendere il dibattito sulla giustizia, la memoria e le responsabilità individuali.