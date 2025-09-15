Omicidio in carcere: interrogativi sul sistema penitenziario

La vicenda di Luca Gervasio, condannato a quattordici anni di reclusione con rito abbreviato per l’omicidio del compagno di cella Roberto Molinari nel carcere di Marassi, solleva interrogativi profondi sul sistema penitenziario italiano e sulla gestione dei detenuti con problematiche psichiatriche o comportamentali.

La sentenza, emessa dal giudice Alberto Lippini, suggella un tragico episodio avvenuto a settembre 2023, le cui dinamiche restano parzialmente oscurate, ma che rivelano, in ogni caso, una critica situazione di fragilità e potenziale rischio all’interno del contesto carcerario.

Secondo l’accusa, sostenuta dalla procuratrice Gabriella Marino, che ha coordinato le indagini, Gervasio avrebbe inferto ripetuti colpi alla testa di Molinari con la gamba di un tavolo, in circostanze che, puramente, sembrano suggerire una escalation di tensioni derivanti da difficoltà di convivenza.

Entrambi i detenuti, privi di una residenza stabile, erano alloggiati in una sezione specificamente designata per individui con comportamenti disturbati, un ambiente intrinsecamente delicato che richiede una particolare attenzione alla sicurezza e al benessere psicologico.

Il passato di Gervasio è segnato da trasferimenti seriali tra diversi istituti penali, un chiaro indicatore di un profilo complesso e incline a comportamenti aggressivi.

Questo itinerario carcerario, lungi dall’essere una soluzione, sembra aver amplificato le sue difficoltà, suggerendo una carenza di interventi mirati e di una gestione personalizzata dei detenuti problematici.

Un elemento particolarmente significativo è emerso dalle vicende precedenti all’omicidio: solo due notti prima, Molinari era stato ricoverato in infermeria, sostenendo di essersi infortunato accidentalmente.

Nonostante i dubbi del personale medico, che aveva correttamente identificato le lesioni come compatibili con un’aggressione, non furono presi provvedimenti immediati per separare i due detenuti.

Questa omissione, potenzialmente fatale, ha innescato un’inchiesta parallela, volta a verificare la responsabilità dell’amministrazione carceraria e del personale di custodia, sollevando interrogativi cruciali sulla vigilanza, sulla prevenzione e sulla capacità di rispondere adeguatamente a situazioni di rischio all’interno del carcere.

La vicenda non si limita a una mera constatazione di un tragico evento; essa incide profondamente sul dibattito pubblico riguardante le condizioni di vita in carcere, la necessità di un rafforzamento dei servizi di supporto psicologico, la formazione del personale penitenziario e l’implementazione di protocolli di sicurezza più rigorosi.

L’omicidio di Molinari rappresenta, in questo senso, un campanello d’allarme, un invito a riflettere su come il sistema penitenziario possa garantire la sicurezza dei detenuti, la riabilitazione e, soprattutto, la tutela della vita umana.