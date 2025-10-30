Orientamenti: 30 Anni per Orientare Giovani al Futuro

Orientamenti: Trent’anni di Navigazione nel Futuro Scolastico e ProfessionaleIl Porto Antico di Genova si appresta a divenire, dal 18 al 21 novembre, un crocevia di ambizioni e prospettive per giovani e famiglie.

“Orientamenti”, il festival dell’educazione e della formazione, celebra i suoi primi trent’anni con un’edizione ampliata, trasformandosi in quattro giorni intensi di scoperta e ispirazione.

Questa evoluzione riflette un impegno decennale e un crescente bisogno di guida nel complesso panorama formativo contemporaneo.

Oltre ai consueti duecento incontri, che accoglieranno relatori di spicco come l’astrofisica Amalia Ercoli Finzi, l’eccellenza culinaria di Iginio Massari e l’acuta intelligenza giornalistica di Giovanna Botteri, l’edizione 2025 si distingue per la sua vastità.

Con un’area espositiva che si estende per oltre 4.000 metri quadrati, il festival si propone di offrire una panoramica esaustiva dell’intero spettro delle opportunità post-scuola media.

Non si tratta semplicemente di presentare opzioni, ma di stimolare un processo di auto-scoperta, invitando i giovani a interrogarsi sulle proprie passioni, talenti e aspirazioni.

L’evento, sostenuto dalla Regione Liguria, è il culmine di un impegno continuo e annuale volto a supportare le scelte formative e professionali di studenti e famiglie.

Orientamenti è molto più di un festival; è un ecosistema di supporto, un punto di riferimento costante nel percorso di crescita e orientamento dei giovani liguri.

L’obiettivo primario è fornire strumenti concreti e stimoli per la costruzione del futuro, promuovendo un approccio consapevole e proattivo alla scelta del percorso di studi o professionale.

La fitta rete di espositori – università, ITS Academy, istituzioni AFAM e aziende del territorio – permette di esplorare le diverse strade disponibili, dal percorso secondario di secondo grado fino alla formazione terziaria e al mondo del lavoro.

Quest’ultimo è rappresentato con particolare attenzione, riconoscendo la crescente importanza dell’integrazione tra formazione e occupabilità.

“Orientamenti è un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale, un fiore all’occhiello per la nostra regione,” afferma il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

“Da trent’anni siamo al fianco dei giovani, offrendo loro la bussola necessaria per orientarsi in un mondo in continua evoluzione.

“Simona Ferro, assessore regionale a Scuola, Università, Formazione e Orientamento al Lavoro, sottolinea il ruolo cruciale del festival come modello di rete educativa e istituzionale.

“Abbiamo costruito un sistema integrato che accompagna i giovani non solo durante questa manifestazione, ma per tutto l’anno, nelle scuole, nei territori e nei momenti cruciali di scelta.

“L’impegno della Regione Liguria è testimoniato anche dagli investimenti significativi provenienti dal Fondo Sociale Europeo, che hanno permesso di erogare oltre 280 milioni di euro dal 2022 ad oggi, coinvolgendo più di 55.000 liguri in progetti di formazione e inclusione sociale.

Questo investimento non è un semplice atto amministrativo, ma un segnale forte dell’importanza attribuita alla crescita personale e professionale dei giovani.

In sintesi, “Orientamenti” rappresenta un’occasione unica per i giovani liguri di esplorare il proprio potenziale, confrontarsi con professionisti di spicco e costruire un futuro consapevole e ricco di opportunità, rafforzando il ruolo della Liguria come regione all’avanguardia nell’innovazione educativa e nella valorizzazione del capitale umano.