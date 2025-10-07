Pacco sospetto a Genova: paura e allarme vicino alla sinagoga

Un’ondata di apprensione ha investito Genova questa mattina, con la segnalazione di un pacco sospetto individuato nelle immediate vicinanze della sinagoga in via Bertora.

L’evento, tempestivamente comunicato al 112 da alcuni passanti, ha immediatamente innescato un protocollo di sicurezza che ha portato alla chiusura temporanea della zona al traffico veicolare e al transito pedonale.

Gli artificieri sono stati mobilitati per effettuare le necessarie verifiche e neutralizzare qualsiasi potenziale rischio.

La concomitanza con la commemorazione del secondo anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele conferisce a questo episodio un significato particolarmente delicato e potenzialmente allarmante.

Il ricordo di quel tragico evento, che ha scosso profondamente la comunità internazionale e ha causato immenso dolore e sofferenza, torna a proiettare un’ombra di preoccupazione e vulnerabilità sulla comunità ebraica genovese, così come su tutte le comunità ebraiche in giro per il mondo.

Questo incidente, per quanto possa risultare isolato, si inserisce in un contesto più ampio di crescente tensione geopolitica e di un’ondata di antisemitismo che, purtroppo, si è manifestata con sempre maggiore frequenza negli ultimi anni.

L’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ha rappresentato una cesura, un punto di svolta che ha esacerbato le divisioni e ha riacceso vecchie ferite, alimentando un clima di paura e insicurezza.

La risposta immediata delle autorità e la mobilitazione degli artificieri testimoniano l’importanza attribuita alla sicurezza delle comunità religiose e la determinazione a prevenire qualsiasi atto di violenza o intimidazione.

Tuttavia, l’episodio solleva interrogativi profondi sulla necessità di rafforzare le misure di protezione, promuovere il dialogo interculturale e combattere ogni forma di discriminazione e odio.

La comunità ebraica genovese, come tutte le comunità ebraiche, è un pilastro della storia e della cultura italiana, e la sua sicurezza e il suo benessere sono un dovere per l’intera società.

La speranza è che questo episodio, seppur angosciante, possa contribuire a rafforzare la consapevolezza dell’importanza della tolleranza, del rispetto e della convivenza pacifica tra tutte le culture e le religioni.

È fondamentale vigilare, denunciare ogni atto di intolleranza e lavorare attivamente per costruire un futuro in cui l’odio e la paura non abbiano più spazio.