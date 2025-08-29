Palazzo Ducale: Nuovi Volti per la Cultura Ligure

La Regione Liguria ha recentemente consolidato il proprio impegno verso la valorizzazione del patrimonio culturale genovese e ligure, formalizzando la nomina di Francesco Berti Riboli a vicepresidente e Beppe Costa a membro regionale del consiglio direttivo della Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale.

L’atto, sancito da un decreto presidenziale del Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, sottolinea l’importanza strategica del Palazzo Ducale come fulcro identitario e motore di sviluppo culturale per l’intera regione.

La scelta di Berti Riboli e Costa non è casuale, ma riflette una ricerca di figure capaci di interpretare le sfide e le opportunità che il Palazzo Ducale, in quanto istituzione complessa e multiforme, presenta.

Si tratta di professionisti con percorsi distinti, ma accomunati da una profonda sensibilità verso le dinamiche culturali e un solido bagaglio di competenze che potranno essere cruciali per orientare le future attività della Fondazione.

Il Palazzo Ducale, ben oltre il suo valore storico-architettonico, si configura oggi come un ecosistema culturale dinamico, un laboratorio di idee e un punto di incontro tra diverse discipline artistiche.

La sua missione non si limita alla conservazione e alla fruizione del patrimonio, ma si estende alla creazione di esperienze coinvolgenti e inclusive, capaci di stimolare la partecipazione attiva del pubblico e di promuovere la crescita culturale della comunità.

“Siamo convinti che Berti Riboli e Costa, grazie alla loro visione e alla loro expertise, saranno in grado di rafforzare la posizione del Palazzo Ducale come polo culturale di eccellenza, non solo a livello regionale, ma anche su scala internazionale,” hanno dichiarato congiuntamente il Presidente Bucci e l’Assessore Regionale alla Cultura, Simona Ferro.

L’obiettivo è quello di ampliare l’offerta culturale, sviluppare progetti innovativi e consolidare la capacità del Palazzo Ducale di dialogare con il mondo, creando sinergie con istituzioni culturali, operatori del settore e realtà locali.

La nomina segna, in definitiva, un rinnovato impegno regionale verso la promozione di una cultura che sia accessibile, inclusiva e capace di generare valore sociale ed economico, contribuendo a rafforzare l’identità ligure e a proiettarla verso il futuro.

Si tratta di una scommessa ambiziosa, ma che la Regione Liguria intende perseguire con determinazione, confidando nell’apporto prezioso di Berti Riboli e Costa.