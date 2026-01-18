Pesca a Portofino: sanzioni e interrogativi sulla tutela del mare

Nel cuore del Mar Ligure, un’area di eccezionale valore naturalistico e culturale, si è concretizzato un episodio che solleva interrogativi significativi sulla gestione e la tutela degli ecosistemi marini.

Due pescatori sportivi, impegnati a bordo di un’imbarcazione, sono stati sanzionati con un ammanco complessivo superiore ai 4.000 euro a seguito di un controllo effettuato dalle forze militari, guidate dal tenente di vascello Donato Florio, nel delicato specchio acqueo protetto antistante la suggestiva baia di Paraggi.

L’evento, apparentemente isolato, si inserisce in un contesto più ampio di crescente pressione antropica sugli ambienti costieri italiani.

L’Area Marina Protetta di Portofino, istituita per preservare la biodiversità e le caratteristiche paesaggistiche uniche di questo tratto di costa, è sottoposta a continue sfide legate alla pesca, al diporto nautico e allo sviluppo turistico.

La rigorosa legislazione che la disciplina, volta a bilanciare la fruizione del territorio con la sua salvaguardia, si rivela in questo caso oggetto di trasgressione.

Le infrazioni contestate ai pescatori non si limitano alla semplice assenza di autorizzazione alla pesca sportiva.

Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione al ministero competente e la carenza dei permessi specifici previsti dal regolamento dell’Area Marina Protetta denotano una comprensibile lacuna nella sensibilizzazione e nell’informazione rivolta agli utenti degli spazi marini.

Questa omissione, purtroppo, non è esente da conseguenze, poiché la pesca non regolamentata può compromettere la riproduzione di specie ittiche vulnerabili, alterare gli equilibri ecologici e danneggiare gli habitat fragili.

È fondamentale sottolineare che l’Area Marina Protetta di Portofino non è solo un parco naturale, ma un laboratorio scientifico a cielo aperto, un patrimonio storico e culturale da tramandare alle future generazioni.

La sua tutela implica un impegno collettivo, che coinvolge le autorità competenti, le comunità locali, gli operatori del settore e, soprattutto, ogni singolo individuo che la frequenta.

L’episodio solleva la necessità di un rafforzamento delle attività di controllo e di un’implementazione di strategie di comunicazione più efficaci, che mirino a promuovere una cultura della legalità e della responsabilità ambientale.

La sanzione pecuniaria, pur rappresentando un deterrente importante, deve essere affiancata da iniziative di educazione ambientale e di coinvolgimento attivo della cittadinanza, al fine di garantire la piena osservanza delle norme e la salvaguardia di questo prezioso ecosistema.

L’azione di sensibilizzazione deve essere rivolta non solo a chi pratica la pesca, ma a tutti i fruitori del mare, per comprendere l’importanza di un rapporto sostenibile e rispettoso dell’ambiente marino.